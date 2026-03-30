【バイタルエリアの仕事人】vol.62 古賀太陽｜観る者を魅了するフットボールでチームは昨季２位。柏のタイトル獲得に必要なこと「ポゼッションが最大の武器だとして…」
攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第62回は、柏レイソルの古賀太陽だ。
柏のアカデミー育ちであるプロ10年目のDFは昨季、リカルド・ロドリゲス監督のもと、リーグ戦全38試合にフル出場して圧倒的なパフォーマンスを披露。その活躍が認められて、昨夏には６年ぶりにA代表に選出されただけでなく、自身初のJ１ベストイレブンにも選ばれた。
今季も開幕からここまで全試合に先発しているなか、チームはまさかの開幕３連敗とつまずき、第４節のFC東京戦（２−０）で今季初勝利を挙げた。まずは、そんな新シーズンについて語る。
――◆――◆――
今季は開幕３連敗でスタートして、特に第３節のアウェーでの鹿島アントラーズ戦（０−２）を終えてからは、この状況を打開しなければいけないという気持ちをチームとしてより強く持っていました。
実際に次のFC東京とのゲームに向かう１週間はすごく高いモチベーションを保てていて、その気持ちがみんなのパフォーマンスに出ていたと思いますし、昨シーズン調子が良かった時の強度、スタンダードは出せました。まず１勝できてよかったという気持ちです。
開幕からつまずいてしまった原因は、本当にちょっとしたところだと感じています。チームの体制は、昨季から数人入れ替わったくらいですが、それでも少なからず変化はありました。また、細かいポジショニングや判断において、選手間のずれが去年の良かった時期に比べると少しあるような気がします。
怪我やコンディション不良による離脱者もいたり、自分たちの理想とする形で開幕からスタートできなかったりしたところもありますが、そういった意識の部分による影響は小さくないと思います。
昨季以上に相手に分析されているとも思うので、スキルアップしていかないと簡単には勝っていけません。基本的には去年からやってきたことの積み上げなので、トレーニングの内容をがらりと変えたり、大きな変化があったりしたわけではないですが、判断のスピードや質は、チームとしてこれまで以上に高めていかなければいけない。とにかくそのすり合わせをやり続けることに尽きます。
百年構想リーグは半年間しかないので、本当にあっという間に終わってしまいます。それこそ開幕からの連敗が引きずり続けていたら、勝点を積めずに終わると思いますし、悪い時期を継続させない、断ち切ることはすごく重要であり、修正力が問われます。PK戦が導入されているので、今までとは違う勝点の積み上げ方になりますし、勝点３の重要さはより感じています。
昨季、ロドリゲス監督が柏の指揮官に就任して、チームスタイルが一変。レイソルは堅守速攻型からポゼッション型へと生まれ変わった。観る者を魅了するフットボールで、昨季のJ１では優勝した鹿島アントラーズと勝点１差の２位でフィニッシュ。ルヴァンカップでも準優勝とタイトル獲得にあと一歩のところまで迫った。
柏の新たなスタイルに古賀は誇りとプライドを示す。戦い方を確立した昨季を経て、タイトル獲得のために必要なこと、より強いチームになるための気づきがあったという。
――◆――◆――
僕としては、レイソルのアカデミー時代からやってきた慣れ親しんだポゼッションスタイルではあったので、戦術が大きく変わっても、悩みや、難しさはそんなに感じませんでした。ただ、リカルドの考え方にシフトチェンジして、これまで無意識に染みついていた守備的な形からより攻撃的に、攻守両面で優先順位を変えることを昨季の序盤は特に考えて、シーズンに入りました。
柏のアカデミー育ちであるプロ10年目のDFは昨季、リカルド・ロドリゲス監督のもと、リーグ戦全38試合にフル出場して圧倒的なパフォーマンスを披露。その活躍が認められて、昨夏には６年ぶりにA代表に選出されただけでなく、自身初のJ１ベストイレブンにも選ばれた。
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今季は開幕３連敗でスタートして、特に第３節のアウェーでの鹿島アントラーズ戦（０−２）を終えてからは、この状況を打開しなければいけないという気持ちをチームとしてより強く持っていました。
実際に次のFC東京とのゲームに向かう１週間はすごく高いモチベーションを保てていて、その気持ちがみんなのパフォーマンスに出ていたと思いますし、昨シーズン調子が良かった時の強度、スタンダードは出せました。まず１勝できてよかったという気持ちです。
開幕からつまずいてしまった原因は、本当にちょっとしたところだと感じています。チームの体制は、昨季から数人入れ替わったくらいですが、それでも少なからず変化はありました。また、細かいポジショニングや判断において、選手間のずれが去年の良かった時期に比べると少しあるような気がします。
怪我やコンディション不良による離脱者もいたり、自分たちの理想とする形で開幕からスタートできなかったりしたところもありますが、そういった意識の部分による影響は小さくないと思います。
昨季以上に相手に分析されているとも思うので、スキルアップしていかないと簡単には勝っていけません。基本的には去年からやってきたことの積み上げなので、トレーニングの内容をがらりと変えたり、大きな変化があったりしたわけではないですが、判断のスピードや質は、チームとしてこれまで以上に高めていかなければいけない。とにかくそのすり合わせをやり続けることに尽きます。
百年構想リーグは半年間しかないので、本当にあっという間に終わってしまいます。それこそ開幕からの連敗が引きずり続けていたら、勝点を積めずに終わると思いますし、悪い時期を継続させない、断ち切ることはすごく重要であり、修正力が問われます。PK戦が導入されているので、今までとは違う勝点の積み上げ方になりますし、勝点３の重要さはより感じています。
昨季、ロドリゲス監督が柏の指揮官に就任して、チームスタイルが一変。レイソルは堅守速攻型からポゼッション型へと生まれ変わった。観る者を魅了するフットボールで、昨季のJ１では優勝した鹿島アントラーズと勝点１差の２位でフィニッシュ。ルヴァンカップでも準優勝とタイトル獲得にあと一歩のところまで迫った。
柏の新たなスタイルに古賀は誇りとプライドを示す。戦い方を確立した昨季を経て、タイトル獲得のために必要なこと、より強いチームになるための気づきがあったという。
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僕としては、レイソルのアカデミー時代からやってきた慣れ親しんだポゼッションスタイルではあったので、戦術が大きく変わっても、悩みや、難しさはそんなに感じませんでした。ただ、リカルドの考え方にシフトチェンジして、これまで無意識に染みついていた守備的な形からより攻撃的に、攻守両面で優先順位を変えることを昨季の序盤は特に考えて、シーズンに入りました。