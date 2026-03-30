●きょう30日(月)の夕方から雨が降り出し、夜にかけて本降りに

●あす31日(火)の未明から明け方は、一時激しい雷雨や突風が発生するおそれも



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昨夜からこの時間にかけて、西日本周辺は落ち着いた空模様が続いていますが、大陸方面に注目をすると雲が大きくまとまっています。





この週末、西日本を覆っていた高気圧はこれから東へと遠ざかる予想です。

代わりに西からは低気圧や前線が接近。あす31日(火)の朝にかけて県内付近を通過していく見通しです。





この低気圧や前線の影響で、きょう30日(月)の午後から天気は下り坂となります。

雨が降り出すのは、きょう30日(月)の夕方になると見ていて、今夜からあす31日(火)の朝にかけては本降りになると見込んでいます。

また大気の状態も不安定で、特にあす31日(火)の未明から明け方は、一時激しく雨が降ったり雷や突風も発生するおそれがあります。

また場合により、道路冠水や河川増水など注意が必要となる可能性もあります。

多くの方がお休みになってる時間ですが、大雨への意識も少し高めておいて頂けたら、と思います。







きょう30日(月)は昼頃にかけて雲が多くなりそうです。

夕方から雨が降り出し、夜遅くにかけて雨脚が強くなる予想です。

これから出かける方は、大きめの傘を忘れずにお持ちください。





最高気温は各地20度前後。日中は日ざし控えめですが、暖かい南風が流れ込むことできょう30日(月)も季節先取りの暖かさとなりそうです。





あす31日(火)の未明から明け方は大気の状態が不安定で、一時激しい雷雨となる可能性があります。

その後、昼前に一時小康状態となりますが、あさって4月1日(水)にまた天気が崩れる見込みで、今夜ほどではありませんが少々まとまった雨が降る予想です。

雨が降っても気温は高めで、今週は最高気温が20度を超える日も多くなる見通しです。





サクラ情報です。

咲き始めのところも多いですが、香山公園や永源山公園では満開間近となっています。

今週後半にかけて各地満開へと進む予想です。





花粉情報です。

きょう30日(月)もヒノキ花粉の飛散が非常に多くなっています。まだしっかり対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）