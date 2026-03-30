現役東大院生・入江あんな、『グッド！モーニング』で“初鳴き”「新たな風を吹かせられるような…」
セント・フォース所属のフリーアナウンサーで現役東大院生・入江あんな（23）が、30日放送の朝の情報番組『グッド！モーニング』（月〜金 前4：55／土曜 前6：00／日曜 5：50）に初出演。新たに同番組のメンバーに加わることを伝え、あいさつした。
【別カット】『グッド！モーニング』のスタジオで…緊張のなか笑顔を見せる入江あんな
“ミス東大2025”ファイナリストとして話題になった現役東大院生・入江は、同番組でキャスターに初挑戦となる。番組冒頭、同局・佐藤ちひろアナウンサーに「今日から『グッド！モーニング』のメンバーに、新しく入江あんなキャスターが加わります。入江さん、意気込みをお願いいたします」と振られた入江は、やや緊張した面持ちで「入江あんなです。現在は東京大学大学院で人工細胞の研究をしております」とあいさつ。
続けて「新たな風を吹かせられるようなキャスターを目指しています。どうぞよろしくお願いいたします」と、堂々とあいさつした。
これを受け、佐藤アナは「ありがとうございます。フレッシュですね」と反応。「よろしくお願いいたします」と結び、最初のニュースへ移った。
【別カット】『グッド！モーニング』のスタジオで…緊張のなか笑顔を見せる入江あんな
“ミス東大2025”ファイナリストとして話題になった現役東大院生・入江は、同番組でキャスターに初挑戦となる。番組冒頭、同局・佐藤ちひろアナウンサーに「今日から『グッド！モーニング』のメンバーに、新しく入江あんなキャスターが加わります。入江さん、意気込みをお願いいたします」と振られた入江は、やや緊張した面持ちで「入江あんなです。現在は東京大学大学院で人工細胞の研究をしております」とあいさつ。
続けて「新たな風を吹かせられるようなキャスターを目指しています。どうぞよろしくお願いいたします」と、堂々とあいさつした。
これを受け、佐藤アナは「ありがとうございます。フレッシュですね」と反応。「よろしくお願いいたします」と結び、最初のニュースへ移った。