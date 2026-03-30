◇ア・リーグ アストロズ 9―7 エンゼルス（2026年3月29日 ヒューストン）

アストロズの今井達也投手（27）が29日（日本時間30日）、本拠ヒューストンでのエンゼルス戦に先発してメジャー初登板。2回2/3で74球を投げ、3安打4四球4三振4失点で降板とホロ苦いデビューとなった。試合はアストロズが9―7で競り勝ち、エンゼルスとの開幕4連戦を2勝2敗とした。

初回の今井は2番・トラウトを直球勝負で3球三振に仕留めるなど無失点だったが、2四球を与えるなど25球を要した。2回は2三振を奪い3者凡退も、ア軍が4点を先制した直後の3回、トラウトの中前打と2四球の1死満塁から4番・ソレアに左翼線へ3点適時二塁打を浴びた。2死後、アデルの左前適時打で同点とされ、交代を命じられた。

「日本とまた違った雰囲気で投げたのもあって、久々に緊張した。よくなかったというか、いつもと違う感じでマウンドに立っていた」という今井は、「（メジャーの打者は）100マイル近いまっすぐを平気ではじき返すような力があるんで、そこが若干打たれるのが怖いというか、相手の能力の高さというか、そこが焦りじゃないですけど、怖さにつながって、ちょっと力任せに投げてしまったところが今日はあったかなと思います」と振り返った。緊張がコントロールの乱れにつながったか、と問われると「（緊張）よりかはメカニズムの部分だったり、力任せに少し、力で抑えようとしてしまったのが一番よくなかったかなと思います」と答えた。

今回の経験で次はもっといい結果が出るか、との問いには「僕もそれを願ってますし、まだまだ練習不足、努力不足だったりを今日感じたので、もっともっと厳しくというか、ストイックに取り組んでいきたいなと思いますね」とコメント。投球フォームでコマンドに問題が出たか、との質問には「こっちに来て何回も言ってますけど、（マウンドの）傾斜だったりがだいぶ日本と違うので、投げてても日本でやってたことをそのままやってみようと思ったんですけど、そこがうまくマウンドの傾斜とアジャストするのが難しかったなと感じたので、本当にこっちのメジャーリーグのマウンドの仕様というか、そういうところにアジャストしていかないといけないなと思うので、一日でも早く傾斜にあったフォームというか、メカニズムを取得していきたいと思います」と明かした。