皇帝の一人娘は「政略結婚」ではなく、わずか11歳で「女子修道院長」の道へ…オットー1世の絶対的な自信がうかがえる”決断”

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第62回

『「権力」、「血」、そして「葛藤」…華麗なる“オットー一族”の「光」と「影」が露わになった「ケルン宮廷会議」の真相』より続く。

ブルーノが西フランクの後見人に

それはともかく、この時のいわば家族集会は西フランクとの関係強化が主眼となった。

オットーの妃アーデルハイトと最初の夫である亡きイタリア王ロタール2世との間にできた娘エマがオットーの甥でもある西フランク王ロテールに嫁ぐことが決まった。これは前年のアーデルハイトの弟コンラートと前西フランク王ルイ4世海外王の娘で、これまたオットーの姪にあたるマティルド・ド・フランスの結婚に次ぐ西フランクとの連携政策の第2弾であった。

この連携政策をスムーズに運ぶには西フランクの安定が必要である。そこでロテールの後見人であったケルン大司教兼ロートリンゲン大公ブルーノはこの家族集会の後、メロヴィング朝時代の宮廷があるコンピエーニュに赴き、ロテールと亡きユーグ大公の2人の息子ユーグ・カペーとウード・アンリの不仲を調停するのだ。そしてブルーノはこの調停の成果を見極めるために以降、965年10月11日にこの世を去るまで、西フランク王国の事実上の君主として同地に留まることになる。

一人娘マティルデ

ところで君主一族の婚姻といえば、この家族集会にも参加したオットーとアーデルハイトの一人娘で、祖母と同名のマティルデはどうなったか？ 彼女はこのとき10歳。そろそろ相手を見つけるときである。

だがマティルデは翌966年、11歳にしてクヴェドリーンブルク女子修道院長になった。つまりオットーは彼女を政略結婚の手駒としなかったのだ。これは、これ以上婚姻ネットワークは必要ないというオットーの自信の表れかもしれない。ちなみにヴィドゥキントの『ザクセン人の事績』はこのマティルデに献呈されたものである。

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