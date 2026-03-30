【校閲クイズ】「昨日の交渉は終止相手のペースで進み、口を狭む余地は微塵もなかった」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「昨日の交渉は終止相手のペースで進み、口を狭む余地は微塵もなかった」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

まずは意味の通らない「終止」に気づきたいところ。そして「狭」と「挟」、単純な字形類似ですが、意外とこっそり埋めこまれていたりします。すっと読んでしまうのではなく、「文字を形として見る」ことによって気づくことができます。校閲技術の一つですのでぜひ実践してみてください。

× 「昨日の交渉は終止相手のペースで進み、口を狭む余地は微塵もなかった」

〇 「昨日の交渉は終始相手のペースで進み、口を挟む余地は微塵もなかった」

【校閲クイズ】「彼はプロジェクトリーターとして現場で手際よく采配を奮っている」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？