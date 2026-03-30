人気の春野菜レシピ！ おかずにもなる、春のスープとミモザサラダをご紹介

旬を迎えた人気の春野菜をたっぷり使って、

季節感あふれるスープとサラダをつくりませんか？



今回は『きょうの料理』4月号より、新谷友里江さんの「春の豆と鶏肉のミルクスープ」と「たこと新じゃがのミモザサラダ」をご紹介します。

たんぱく質をプラスした、食べごたえ十分のおかずスープ＆サラダです。

彩りと香りが豊かな一皿を添えるだけで、食卓に春がやってきます！

『きょうの料理』4月号より

春の豆と鶏肉のミルクスープ

春の豆と鶏肉のミルクスープ

主役は、青々しく、みずみずしい香りの春の豆。

繊細な豆の味わいが際立つまろやかなスープです。

材料（2人分）

スナップえんどう…50g

そら豆（さやから出す）…12コ（40g）

グリンピース（さやから出す）…30g

鶏むね肉…（小）1枚（200g）

A （牛乳・水…各カップ1 塩…小さじ1/3 こしょう…少々）

粉チーズ…適量

レモン（くし形に切る）…2切れ

●塩・こしょう・小麦粉・オリーブ油



◎280kcal ◎塩分2.0g ◎20分

1 スナップえんどうは両側の筋を取り、斜め半分に切る。そら豆は薄皮をむく。鶏肉は一口大のそぎ切りにして塩小さじ1/4、こしょう少々をふり、小麦粉小さじ2をまぶす。

2 鍋にオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、1の鶏肉をサッと焼く。色が変わったらAを加えて煮立たせ、スナップえんどう、そら豆、グリンピースを加える。弱火にして火が通るまで6～7分間煮る。

Point

豆はあとから加え、色と食感を生かして。

3 器に盛って粉チーズをふり、レモンを添える。

たこと新じゃがのミモザサラダ

たこと新じゃがのミモザサラダ

しっとりした新じゃがとプリッと食感のたこが相性抜群！

ゆで卵の白身と黄身をトッピングして華やかに。

材料（2人分）

新じゃがいも…1コ（200g）

セロリ…1本（100g）

セロリの葉…適量

ゆでだこ…100g

ゆで卵（固ゆで）…1コ

A （オリーブ油…大さじ1 粒マスタード・酢…各大さじ1/2 塩こうじ…小さじ2）

●塩



◎220kcal ◎塩分1.8g ◎15分＊

＊セロリに塩をまぶしておく時間は除く。

1 新じゃがいもはよく洗って皮ごと1.5cm厚さの半月形に切って水にさらし、軽く水けをきる。耐熱ボウルに入れてふんわりとラップをし、電子レンジ（600Ｗ）に4分間かける。セロリは2～3mm厚さの斜め薄切りにしてボウルに入れ、塩小さじ1/4をまぶして10分間ほどおく。しんなりしたら水けを絞る。セロリの葉はザク切りにする。たこは一口大に切る。ゆで卵は白身と黄身に分け、ざるで細かくこす。Aは混ぜ合わせておく。

2 ボウルにたこ、じゃがいも、セロリを入れてザックリと混ぜ合わせる。器に盛り、Aをかけてセロリの葉、ゆで卵の白身と黄身を散らす。

教えてくれた人

新谷友里江（にいや・ゆりえ）

料理研究家、管理栄養士。食べた人が元気になるつくりやすいレシピが人気。「色がきれいな春野菜を料理していると気分が上がります」。

■NHKテキスト『きょうの料理』2026年4月号より抜粋

撮影・豊田朋子／スタイリング・阿部まゆこ