凍りついたような空気が…保育園の入園説明会に初めて行ったママの「赤っ恥」エピソード

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、長女の保育園入園時に説明会に行ったときのエピソード。初めての保育園、そして初めての入園説明会ということで、どんな服装で行けばいいのか、何を持っていけばいいのか悩みながら参加したはなゆいさん。初めてのことなので当然ながら緊張もしていたそうですが、「やらかしました」とのこと。入園説明会中に一体何があったのでしょうか？詳細を綴っていただきました。

面接みたいな緊張感があった入園説明会

初めての保育園。

初めて子どもを預ける場所。

周りはきっと、しっかりした親ばかり。

入園説明会って、ちょっとした面接みたいな緊張感がありませんか？

・どんな服で行く？きれいめ？カジュアル？

・メモ帳いる？スリッパいる？

・時間は何分前に着くのが正解？

そんな疑問も浮かび、なんかもう新入社員みたいな気持ちでした。

しかも保育園って独特のルールがありませんか？ 門のカギのかけ方、靴の置き場所、どんな挨拶するのが正解なのかなど。「え、これで合ってる？」の連続だったりもします。

私が初めて入園説明会に行ったときは、上の子4歳・下の子2歳を連れての参加でした。子どもは連れて行かない方がいいと聞いていたけれど、夫が急遽体調不良でやむなく子ども同伴に。

完璧に準備したつもりで、「大丈夫、やれるやれる」と自分に言い聞かせ、教室のドアを開けました。

そこに広がっていたのは、バリキャリ風ママたちの姿。

そして私はというと……そう、この入園説明会でやらかしました。会場がシーンとなるレベルで（苦笑）。今回はそんな失敗談ともいえるエピソードをお伝えします。

泣く子どもの気持ちが少し分かった

持ち物の確認で園長先生に質問したときのあの瞬間の静寂は……忘れられません。

「布パンツって何ですか？」と聞いたあとの凍りついたような空気。

そして、園長先生の「布パンツは普通のパンツです」という哲学的回答。

自分のはいているパンツを思い浮かべ、「あ、これか」と気づいたときの衝撃。

自分だけが違う惑星からきた宇宙人のような気持ちになりました。

だって、周りにいるのはしっかりして見えるママたちで、テキパキとメモを取る姿も。もちろん、私のような場違いな質問をしている人なんていない。それに比べて、私は息子の動きを制御できず、顔面によじ登られている……。

でもね、後から思ったんです。

この緊張感を味わえたからこそ、初めての場所で泣く子どもの気持ちが少し分かったかも、と。大人だって、知らない世界は怖いですよね。

そして安心したのは、SNSでこの話をしたら「私もやりました」「仲間です」と山ほど共感のコメントをいただいたこと。すごく救われました。

たしかに、あのときは恥ずかしかったですが、わからないことを素直に質問したことで、実際準備する際に悩まずに済んだので結果よかったかなと（笑）。園によって持ち物もその指定サイズなども違うので、きっと入園準備の正解なんてないんですよね。

初めてのことって、ちょっとずつ失敗して、ちょっとずつ慣れていって、成長していくものなんだと気づくことができた出来事でした。

だからもし今、説明会前で緊張している方がいたら大丈夫！ 布パンツを知らなくても、ちゃんと母はやれます（たぶん・笑）。

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