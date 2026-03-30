「15人の仲間がそこで死んでる」…「真珠湾攻撃」の攻撃機搭乗員がハワイで目にした光景と「そこで抱いた感情」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍軍人の「戦後」をシリーズで振り返る。

苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は、真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦、南太平洋海戦、フィリピン戦などに参加、戦後は東京電力に勤めた吉野治男氏を紹介する。

前編記事を読む＜「真珠湾攻撃」に参加し、終戦まで生き延びた攻撃機搭乗員が戦後に語った「昭和16年12月8日」＞

「ハワイには二度と行くまい」

吉野は戦後、昭和23（1948）年、関東配電（現・東京電力）に入り、昭和52年の定年まで勤めた。空港反対闘争の激しかった時期の成田営業所長を務めたことは、はじめに述べたとおりである。

「私は戦後の長い間、ハワイには二度と行くまい、と思っていました。というのはね、私の後ろを飛んでいた5機、15人の仲間がそこで死んでるわけですよ。しかし、その戦友たちがどうなったか、どのように始末されどこに葬られたか、全然わからないんです。戦争が終わってから、日本本土で撃墜された搭乗員の消息を徹底的に調査し、捕虜虐殺のかどで多くの日本人に戦犯の汚名を着せて処刑したアメリカが、こと自国に墜ちた日本の搭乗員のことに関しては戦闘機の飯田房太大尉以外、全く明らかにしないというのはどうしても腑に落ちない。

ところがいま、ハワイの海岸に行ってごらんなさい、あそこは観光地ですから、日本人がワイワイやってきて、アメリカ人も一緒くたになって遊んでるでしょう。それを見たら私なんか頭がおかしくなっちゃう」

平成11（1999）年、アメリカの深海調査会社ノースティコスがミッドウェー島東方の海底で、ソナー画像から加賀の残骸を発見したさい、吉野は調査への協力要請を受け、同じく九七式艦上攻撃機搭乗員だった赤松勇二とともに探査船に同乗した。

「波が高く、船は大きく揺れました。ミッドウェー島沖とは言っても、周囲は全部海ですから、昔ここで戦ったという感慨はなかった。心のなかでは、加賀が見世物になるのはしのびない、見つからないで欲しいという気持ちでしたね……。その行き帰りに空襲以来、初めてハワイに立ち寄りました。

その後平成12（2000）年にも行きましたが、日本とアメリカの旧軍人が真珠湾攻撃を語るシンポジウムというのに出席させられて、そこで日本人とアメリカ人、爺さん同士が抱き合って赦し合う――マフィア映画の手打ちのシーンみたいな、あれがアメリカ風なんでしょうが――そんなしらじらしいセレモニーがいやでね。いまでも私はなにか心に引っかかるものがあって、ハワイに行くのはあまりいい気持ちじゃないんです」

突然の別れ

縁というのだろうか、吉野は不思議と私に心を開いてくれ、私の吉野邸訪問、インタビューはその後10年近くにわたって続いた。

春は朝、茂原駅からバスに乗って最寄りの停留所で降りて歩いていると、向こうから吉野がホンダ・スーパーカブを運転して走ってくる。後ろにくくりつけた籠には大量の筍。

「あなたに食べさせようと思って、うちの裏山で筍を掘ってきたんですよ。娘が料理してくれますから」

その日は筍づくしの料理に恐縮しながらのインタビューとなった。これが文字通りの「ご馳走」なのだろうと思った。

梅雨の時期は紫陽花。吉野の親族が近くで有名なアジサイ園を運営していて、観光客が押し寄せる。美しい紫陽花を眺めつつ、毎年きれいに花を咲かせる秘訣なども教えてくれた。夏のセミの声、秋の紅葉、冬の凍てつく空気感……。しかし、別れは突然やってきた。

平成23（2011）年11月12日死去、享年91。

「真珠湾攻撃に行ったということ、あの時代、国と国との戦いに参加したということは、やはり誇りだろうと、私は思っています。しかし、アメリカの退役軍人たちと話をしてみると、元軍人に対する国民感情もふくめて、戦勝国と敗戦国の差をつくづくと感じる。いや、歳を重ねるごとに、負けた悔しさがますます募ってきます。勝ったほうは勝手なことが言えるけども、戦争に負ければものも言えない。やはり戦争は勝たなきゃいけない、しかし、そもそも絶対にやるべきじゃないなと、それが私の結論です」

「あの戦争」を振り返っての吉野の述懐である。

吉野が亡くなって8年後の令和元（2019）10月、米IT大手マイクロソフト共同創業者のポール・アレン（2018年死去）が設立した財団の調査チームが、ミッドウェー島沖の海底に眠る加賀、赤城の艦体を相次いで発見、映像が公開された。加賀の映像には、舷側後方に設けられた特徴的な20センチ砲がはっきりと映し出されていた。吉野が存命だったなら、海底の加賀を見て何を思い、語っただろうか。

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