「あの名言は、放送禁止用語だったかどうか確認しました」月９を作った男が振り返るドラマ『東京ラブストーリー』制作秘話

一度は「落選」したが…

『東京ラブストーリー』をはじめ、数々の名作ドラマを手掛けてきた脚本家・坂元裕二。坂元が第1回目の『フジテレビヤングシナリオ大賞』（'87年）の受賞者であったことは前回〈「これが原作改変ドラマの完成形」小学館とフジテレビが生んだ元祖月９『東京ラブストーリー』はなぜ名作になりえたのか〉で述べたとおりだが、実は坂元は選考過程で一度「落選」している。

当時フジテレビドラマ制作部に所属し、坂元を見出した演出家が永山耕三氏だ。永山氏がその内幕を明かす。

「ヤングシナリオ大賞の応募作は、私たちフジのスタッフが何人かで分担して読んで、評価をつけていました。

坂元裕二の応募作を最初に読んだ人間は、彼を落としているんですよ。でも、別のスタッフがその原稿を読んで、光るものがあるからと言って、再び選考の俎上に載せたんです。

僕たち他のスタッフも読んでみると、たしかに構成も粗いし完成度は高くないんだけど、台詞まわしなどにあきらかに特別な感性がある。ドラマの脚本はすぐには書けないのでは、という懸念もありましたが、この賞は若いスタッフとともに、新しい価値観で一緒に仕事ができる脚本家を見つけるためのもの。才能と伸びしろを感じさせる坂元の受賞が決まったんです」

奈良から上京して雑用係からスタート

フジテレビのドラマ制作部のプロデューサーだった山田良明は二十歳の坂元を奈良から上京させ、当時新宿区河田町にあったフジテレビのドラマ制作部に、若い脚本家見習いのためのデスクを用意した。AD同然の雑用を任されながら、坂元は脚本家としての修業をスタートさせる。

「最初は単発の短いドラマの脚本なんかを書いてもらって……という仕事の任せ方でした。それが、いきなり連続ドラマのシナリオをワンシーズン書いちゃうんだから、すごい話ですよね」（永山氏）

坂元が、初めて連続ドラマの脚本を担当することになったのは、柴門ふみによる同名コミック原作の『同・級・生』（'89年）だ。

「実は、最初は別の脚本家にお願いしていたんです。でも、ものは試しにと坂元裕二に1話分の脚本を書いてもらったところ、これが素晴らしく良かった。それを読んだ柴門さんも、そしてその脚本家の方もその出来を高く評価して、今回はぜんぶ坂元に頼もう、という話になったんです。結果的に、ワンシーズン、21歳の新人が書ききってしまった。ヘロヘロになりながらね」

と、永山氏は笑う。『同・級・生』は最終回の視聴率が20％超えという好成績を収めた。

目指したのは「脱・トレンディドラマ」

そうして翌年、同じく柴門ふみ原作の『東京ラブストーリー』の脚本も任されることになった坂元。再びタッグを組む演出の永山氏と共有した方向性が、「脱・トレンディドラマ」だった。

いまとなっては、あの時代の月9＝トレンディドラマと一緒くたに語られがちだが、永山氏によれば、それは大いなる誤解だという。

「たとえばダブル浅野（浅野ゆう子、浅野温子）といった綺麗な女性がおしゃれなファッション、憧れの場所で、素敵な恋愛をする『抱きしめたい！』（'88年）は、典型的トレンディドラマです。だけど、『東京ラブストーリー』はまったく違う。あのドラマは、あの時代の誰もが普通に経験しうる恋愛を描いたんです。坂元裕二は、そんな時代を書ける脚本家でした。

愛媛から上京したてのサラリーマンである永尾完治（カンチ・織田裕二）が住むのはワンルームのマンションで、炬燵にみかんが置いてある。金持ち医大生の三上（江口洋介）こそ豪華な部屋に住んでいるけど、保育士のさとみ（有森也実）なんて畳敷きのアパート。まあ、いまとなってはそれでも豪華な部屋だと言われてしまうのかもしれませんが……。舞台となる渋谷や原宿などはトレンディなスポットだから選んだと思われがちだけど、スケジュールがきついから近場で撮影しただけ、という事情もあるんです（笑）。

脱・トレンディドラマを決定づけたのは、原作では脇役だった、明るく自己主張が強い性格の帰国子女・赤名リカ（鈴木保奈美）を主人公に置いたことだと思います。『リカが主人公のほうが書きやすい』という坂元の意見もあったし、優柔不断な男を引っ張る勝ち気な女性というヒロインは、いまでこそよく見るけど、当時はまだ目新しかった」

そうして女性たちの共感を呼ぶ名言や名シーン、めくるめく展開、そしてあの「結末」が作られていく。

名言たちが生み出された背景

『東京ラブストーリー』でいまだに語り草なのが、「ねぇ、セックスしよ！」（リカ）「ずっりーな」（カンチ）といったくだけた名言たちだ。

「『セックスしよ！』は原作にある台詞ですが、ドラマ化に際して社内でも『セックスってテレビで言ってよかったんだっけ？』『でも、禁止用語でもなんでもないし……』と話題になりました。もちろん僕たちも、話題になることを狙って意識して演出したわけですが。

坂元裕二という脚本家は、赤名リカという「刺激物」をあえて中心に置くことで、より魅力的な台詞や物語の展開を生み出したんです」（永山氏）

坂元のシナリオ、さらに永山氏の演出が光るのが、ドラマの随所で効果的に使われる「交差点」のシーンだ。

「リカがなぜカンチに惚れたのかは、できるだけ説明しないように意識しながらドラマを作っていたんです。ただ、鈴木保奈美さんには、第1話の表参道のシーンで『リカはここでカンチのことが好きになったんです』と伝えていました。

坂元は、ストーリーが展開する場面に「交差点」を使うのが好きなんですよ。撮影の大変さを考えてない（笑）。

1話のラストシーンもそうです。別れがたいリカとカンチが『せーの、で反対を向いて帰ろう』と歩き出すんだけど、リカはそのまま立ち止まってカンチの後ろ姿をみつめている。それに気づいたカンチが『ずっりーな』と言う。

あの場面でも坂元は脚本に『交差点で』と書いていました。しかし実際の交差点で撮影するのは、許可もとれずとても無理なので、代々木公園の一角にあった十字に敷かれたタイルを「交差点」に見立てて撮影したんです」（永山氏）

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取材・文／伊藤達也（ライター・編集者）

永山耕三（ながやま・こうぞう）／'56年、東京都生まれ。大学卒業後フジテレビに入社。NY勤務を経て、『東京ラブストーリー』『ロングバケーション』『ラブジェネレーション』など数々のドラマを手掛ける。映画『東京フレンズ The Movie』『バックダンサーズ！』（ともに'06年）では監督を務めた

「週刊現代」2026年3月30日号より

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