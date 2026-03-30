スイムウェア姿で“健康美”全開…BLACKPINK・ジェニー、圧巻スタイルに「きゃー！」「気絶する」

BLACKPINKのジェニーが、“健康美”を披露した。

ジェニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ジェニー、スイムウェアSHOT

公開された写真には、スイムウェアブランド「Frankie's Bikinis」とのコラボ撮影におけるビハインドカットが収められている。

写真の中でジェニーは、鮮やかな赤のストライプが印象的なスイムウェアを着用し、腹筋が際立つ引き締まったスタイルを披露。また、白い水着姿では、砂浜に寝そべりながら魅惑的なポーズと雰囲気で視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは「手加減してください」「気絶する」「きゃー！」「完璧スタイル」といった反応が寄せられている。

（写真＝ジェニーInstagram）

なお、ジェニーが所属するBLACKPINKは、2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースした。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。