７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」のＶが日本時間３０日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。

「Ｋｅｅｐ」と書いた後に魚の絵文字を載せたＶ。２７日に発売したリミックスアルバム「ＫＥＥＰ ＳＷＩＭＭＩＮＧ」を連想させた。

中には２５、２６日と２夜連続で出演した米テレビ局ＮＢＣの人気トークショー「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」のＭＣジミー・ファロンとの２ショットや、飲食店と見られる場所でＪｕｎｇ Ｋｏｏｋと目から上だけを見せた２ショットなどおちゃめなプライベートショットもあり、Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋが自身のインスタグラムにリポストしている。

ネット上では「寝坊して起きたらテテがいっぱい、このままずっとベッドのなかで見惚（ほ）れてたいよ、幸せ」「ほんまに一生好きなビジュ」「美しすぎるやつやん」「色気のにじみでるかっこよさから目尻が地面まで垂れ下がりそうなくらいのかわいさまで幅広い魅力たっぷり」「テテが楽しそうでめちゃ嬉（うれ）しい」「相変わらず見惚れてしまう姿や無邪気な姿をありがとう」「グクがテテのインスタの投稿にいいねしてるだけで来世まで頑張って生きれます」などとファンの歓喜の声があふれている。

ＢＴＳは２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。また「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ」が４月９日に韓国・高陽（コヤン）市でスタート。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。