小沢一郎が吠える！「中道改革連合なんて政党じゃない！ちゃんとダメな与党を追及しないと」

今年2月の衆院選で初めての落選して…

1969年の初出馬以来19回連続での当選を果たし、実に56年間にわたり衆議院議員を務めてきた小沢一郎氏（83歳）。

今年2月の衆院選で初めての落選となったが、その後も毎週自身の政治グループ「一清会」の会合を続けており、記者へのブリーフィングにも応じている。3月24日には次のようなやりとりが行われた。

まずはイラン戦争による日本国内への影響について。物価高は深刻な問題になると語る。

「どんどん物価のインフレが進むからな。なんでもかんでもここぞとばかりに（価格を）上げてるだろう。ただ、現実に仕入れ価格が高くなってんだろうけどな。これは収まらないな。

日米会談（で議題になったと思われる）の海外派遣の問題云々も大きな問題だけど、経済の問題が心配。まだまだ日本人は茹でガエルの状態だけどね。非常に心配だな」

こうした経済問題によって高市政権は危うくなると見る。

「政治的には高市内閣が行き詰まっちゃうだろうから、本気で（野党の）みんながここでなんとかしようと思えばいいチャンスだけども、下手すると与野党ともぐじゃぐじゃになる。野党がぐじゃぐじゃになって、今どうしようもない状態だということは、与党もそうなっちゃうんだよ。

結局、健全な野党があれば緊張して政治を進めるけど、野党がわけわかんないとなると、与党もぐちゃぐちゃになっちゃう。非常に議会政治、民主主義が危機的な状況に陥っちゃう可能性がある」

「中道改革連合なんて政党じゃないんだよ」

自身も合流して選挙を戦った中道改革連合に対しては辛辣だ。読売新聞が3月20〜22日に行った世論調査によると、政党支持率で中道改革連合は２％、立憲民主党は１％となった。この現状には呆れた様子だ。

「立憲は1%？笑う以外ないわね（笑）。まあまあ、そのうち消えてなくなるよ。このまま何もしないで漫然としてね。だって国民だって全然関心ないじゃない。立憲だ、中道だなんて。『そんな政党があるのか』みたいな感じでしょ、今じゃ。1%、2%（の支持）ちゅうことことは。これでなんでみんな危機感持たないのか不思議だ」

「みんなが危機意識を持って行動しないといけないのに、行動しない。みんなあっちこっち見て、行動しない。行動しないと何も実現しない。しかし驚いた。読売新聞が2%、1%ちゅうのは。これで（中道や立憲が）危機感を持たないんだから、そのことの方が余計にまた驚くよ」

中道は衆議院の予算委員会で特段の印象を残すことができなかった。こうした状況を小沢氏はどう見ているのか。

「何にもないじゃないか。（政府与党の）言う通りで終わっただけじゃないか。当たり前なんだ。公明党が与党だったんだから。自分で作ってきた予算だから賛成だろうよ。自分で作ったやつに反対したらおかしいしな。

だから中道というのはもう政党じゃないんだよ。そういう認識でいないとダメだよ。政党じゃないから国民の支持がないんだよ」

「何をしようたって、なんだって党の体を成してないじゃねえか。国民も党だと思ってないから（支持率が）1%なんだよ。その他の2、3人のとこ（政党）と同じだろう。野党としての存在がもうないに等しいわな。これで何もみんな考えないっつうんだったら、もうおしまいだな」

中道はこれまでの民主党や立憲民主党が行ってきた追及型のスタイルからの脱却を試みているが、それでは余計にダメになると指摘する。

「（追及を）やめてどうすんだ。やめてますますどん詰まりじゃないか。だから、感覚がずれてるんだよ。どんな手段を尽くしても野党は野党として、与党と戦わねえと。自民党が野党になった時、どうしたね。社会党内閣を作ってまで倒したんだよ。歴史的事実の教訓を全然覚えてない。良い悪いの問題はあるよ。だけど、何かしなきゃ国民に伝わんないじゃないか」

「野党はちゃんと権力闘争しないと！」

中道内には「スキャンダル追及が支持の上がらない原因だった」という考えを持つ議員も少なくない。しかし、小沢氏はその考えを一蹴する。

「やんなくても益々下がってるじゃないか。なんでもいいけれども、支持が下がってんじゃ、どうしようもないじゃないか。屁理屈なぞ言ってる暇ないだろ。どうするんだっちゅうんだよ。その闘争心がないんだもん。エネルギーが、野党に（ない）。戦わないとだめよ。政治活動っつうのはまさに戦いそのものだから」

「その意識を忘れたら『歌を忘れたカナリヤ』だよ。『ネズミを取らない猫』だよ。国民が『うん』と言うはずないじゃないか。そんなのいらないっちゅうことだよ。役に立たないのはいらないって国民は言ってるんだよ。だから1%、2%なんだよ。なんでそういうのがわかんないんだろう。頭どうかしてんじゃないか。（スキャダル追及やってたら支持が上がらないなどと）そんなこと君ら（マスコミ）に言うやつは。俺がそう言ってたって言ってやりゃいい。『頭おかしいんじゃないか？』と」

政策論争すべきだ、という意見は一見もっともらしいが、それはただの綺麗事だと小沢氏は言う。

「そんなのマスコミだって全然関心ないじゃないか。口先で言うけれども、マスコミが一番関心ないよ、政策論争なんて。だから大した報道しない。だって野党なんて全然（報道されない）。政府の報道ばっかりだから。野党なんかいなくてもいいってことだよ。でもそれではダメなんだよ、やっぱりね。権力闘争なんだから」

「権力闘争っていうと、マスコミはすぐ悪いイメージでばっかり書くから、国民も誤解している。主権っていうのは国家主権。主権っていうのは権力の権だから。国民が最終権力を持ってる。その権力を委任されて、政治家はその権力を国民のために活用する。（権力闘争の）何がおかしいんだっちゅうんだ」

「野党を糾合して、ダメな与党と対決せよ」

また、自民党が圧勝に終わった衆院選について、選挙制度の問題点を指摘する声もある。しかし、それは「不見識だ」と語る。

「選挙制度なんて関係ないっつうの。負けたから悪いとか、勝ったからよかったとか。今度は自民党の野郎なんて、勝ったら勝ったで誰も選挙制度のこと言わなくなってんじゃないか。負けた時は選挙制度（が問題だと言う）。こんなアホどもの相手して。選挙制度の問題じゃない」

「ただ、大選挙区と小選挙区の場合は、政権交代のチャンスというのが非常に違ってくる。それから、少数意見をより尊重するか、安定を尊重するかという、そのシステムの違いがあるだけ。いいとか悪いとか、国会議員の都合で言う話じゃないわ。不見識だよね。どうしようもない。そういうこと言うやつは」

今回の中道への合流は選挙目当ての野合という批判から支持を失ったという意見もある。しかし、この「野合」批判に対しても異論を述べた。

「『野合』なんてそんなね、子供みたいな言葉遣いはダメだよ。野合なんつうのはそもそもなんだか意味不明な言葉だ。だから、やるんだったら『選挙のための連携』ということをきちっと、むしろ正面から打ち出せばいいんだよ。それと同時に、もっとほかの野党の人にも広く声かけて、野党を糾合して、ダメな与党と対決すると。そういうイメージに持っていかなきゃ、国民の支持は得られない。（そうでなければ）また『自民党の方がはるかにいい』となっちゃう」

初めての落選後、以前にも増して元気そうな様子で語る小沢一郎氏。まだまだ隠居する気はなさそうだ。

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