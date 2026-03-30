開幕したメジャーリーグでは、日本人選手にWBC準々決勝敗退の鬱憤を晴らす活躍が期待される。だが、二刀流の完全復活を目指すドジャース・大谷翔平（31）や同僚でエースの山本由伸（27）らが注目される一方、オープン戦で不調だったのが佐々木朗希（24）だ。早くも「マイナー降格」が囁かれる佐々木の今シーズンはどうなるのか──。【前後編の前編】

オフのフォーム修正は"逆効果"だったか

「マイナーで調整したほうがいいと思うか？」

開幕直前にメディアから辛辣な質問を浴びせられたのはドジャースの佐々木朗希だ。

オープン戦最後の登板となった3月23日（日本時間24日）のエンゼルス戦では、立ち上がりから2つの押し出しを含む3者連続四死球を与えるなど大乱調。特別ルールで2度登板したが、計2回0／3を投げて8四死球5失点と散々な結果だった。

「オープン戦は4試合に登板して防御率15.58。業を煮やした米メディアからマイナー降格についての質問が飛び、佐々木は『自分で決めることではないが、必要ならそれも選択肢です』と力なく答えました」（スポーツ紙デスク）

WBC出場を辞退して調整したが、一向に調子が上がらない佐々木。メジャー中継解説者で元巨人の前田幸長氏は「メカニックに問題がある」と指摘する。

「制球が定まらないのは体の軸がブレて、リリースポイントが定まっていないことが大きいでしょう。メジャーの"滑るボール"にまだ適応できていないのでは。大谷やダルビッシュ有（39）も渡米当初は制球に苦しんだが、テイクバックを小さくしてコンパクトにトップを作る『ショートアーム』にして改善された。佐々木にもそうした修正が求められているのではないか」

オフにはフォームの修正に取り組んだとされるが、『メジャーリーグ・完全データ選手名鑑』の編著者でスポーツジャーナリストの友成那智氏は"逆効果"だったと見る。

「もともと高く足を上げるダイナミックなフォームですが、打者は"1、2、3"でタイミングが合わせやすい。なので小さなモーションに直すのかと思ったら、むしろさらに大きなフォームになっている。今の状態だとマイナーに落ちたとしても簡単に打たれると思います」

巨大戦力のドジャースは過酷な競争環境となる。WBC韓国代表でオープン戦の打率が4割を超えたキム・ヘソン（27）でさえ、開幕直前に非情のマイナー降格を告げられた。

むしろ、佐々木が開幕第4戦のガーディアンズ戦（日本時間31日）で登板予定のままとされたのが不思議なほどだ。友成氏はこう言う。

「佐々木はオーナーが"ドジャースの秘蔵っ子"と位置づける特別な選手だから、デーブ・ロバーツ監督もある程度はチャンスを与え続けるのでしょう。ただ、さすがに防御率5点台といった水準なら、まずは昨季のようにIL（故障者リスト）入りが考えられます。もともと佐々木はマイナー契約でしたし、昨季もリハビリなどでマイナー登板がある。ドジャースだって、佐々木がシーズンを通して投げられるとは考えていないはず」

制度上もっともマイナー降格の可能性を論じやすい

メジャーの契約は複雑で、選手のマイナー降格にも様々な条件がある。東大卒プロ野球選手で現在は桜美林大学教授（スポーツ産業論）の小林至氏が語る。

「選手の権利を尊重するメジャーでは、メジャー経験5年以上の選手を本人の同意なしにマイナー降格させることはできません。また、それとは別に契約で本人同意なしにマイナーへ落とせない条項が入るケースもあります」

23歳で渡米した佐々木は、25歳未満の海外選手が原則としてマイナー契約でしか移籍できないルールの適用対象となったため、他の日本人選手とは事情が異なるわけだ。

「現状の日本人メジャーリーガーで、制度上もっともマイナー降格の可能性を論じやすいのは佐々木です」（小林氏）

ただし、マイナー拒否権があっても選手が自らマイナー落ちを受け入れるケースもある。昨季はメッツ・千賀滉大（33）がチームの要請に同意して3Aで投げた。

「成績が悪いのに契約を盾にマイナー行きを拒否するとチームメイトから反発を買います。そのため球団から要請されれば応じる選手が多いです」（友成氏）

また、選手に拒否権がある場合の球団側の選択肢に「DFA（Designated For Assignment）」がある。

「簡単に言えば、球団がその選手をメジャーの登録枠から外し、他球団に『欲しいなら取ってください』と知らせる措置です。引き取り手が現われなければ、球団はその選手をマイナーに回すか、自由契約にするかを検討します。ただし、選手のメジャー経験年数によっては、マイナー行きを拒否したり、FAを選べる場合もあります」（小林氏）

（後編につづく）

※週刊ポスト2026年4月10日号