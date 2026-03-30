「肺がんレントゲン検査」はがん病変を見つけにくい…毎年受けても「ステージ4」になるまで見逃されることも

毎年欠かさずレントゲン検診を受けていても、肺がんは「ステージ4」で見つかることがある。日本の公的検診がいまも推奨するレントゲンに、なぜそれほどの限界があるのか。国際ジャーナリストで、『寿命を縮めない「がん検診」の選び方』の著者の大家俊夫氏が取材を通じて、その構造的問題に迫る。

孫正義氏の父もステージ４で発見

ソフトバンクグループ（SBG）の孫正義会長兼社長は2024年6月の記者会見で次のように語った。

「私の父は去年（2023年）、肺がんで亡くなった。毎年検査を受けていたが、見つかったときにはもうステージ4で全身に転移していた。毎日泣いた。この悲しみをAI（人工知能）の力で減らしたい」（2024年6月28日のマイナビニュースの記事より）

普段は強気な発言で知られる孫氏だけに、この告白は異例だった。それほどまでに孫氏を悲しみの底に突き落とした、父の肺がん。ただ、この発言を読んで引っかかったのが「毎年検査を受けていたが」という一節だ。毎年欠かさず検査を受けていたにもかかわらず、発見時にはすでにステージ4だったとすれば、その検査はいったいどれほどの精度だったのか。

私の周囲でも、孫氏の父親のようにステージ4の肺がんと診断された男性のAさんがいた。毎年、胸部のX線（レントゲン）検診を受けていたのに、2023年の会社の健康診断で肺に異常が見つかり、精密検査をするとステージ4の肺がんと判明した。Aさんは治療を希望し、最新の免疫チェックポイント阻害剤の投与でがん病変の進行は食い止められた。

しかし、ほどなく脳に転移し、その脳腫瘍に対しピンポイントで放射線を照射する「ガンマナイフ」による治療を受けた。余命宣言を受けた中で、一縷の望みを託して肺にメスを入れて肺がんの部分切除もした。このように壮絶な治療になるのは、進行がんで見つかったからに他ならない。

この2例をもってすべてを語れるわけではないが、私はこの時からレントゲン検診の精度に問題があるのではないかという考えを持つようになった。

がんの病変はレントゲンに映りにくい

厚生労働省のがん検診指針は、胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸がんの5種類を対象としている。このうち肺がん検診については、40歳以上を対象に年1回、「問診・胸部X線（レントゲン）検査・喀痰（かくたん）細胞診」を推奨。喀痰細胞診とは痰の中の細胞を調べる検査だが、対象者が限られることから、2026年4月1日をもって廃止される見通しだ。

一方、海外に目を向けると、米国では2013年以降、低線量CT検診が公的に推奨されており、その流れはその後、欧州の一部にも広がっている。低線量CTとは、通常のCTよりも放射線量を抑えることで被曝リスクを低減しながら、肺がんを早期に発見する検査法だ。

医療分野では欧米発の手法が広く取り入れられている日本だが、肺がん検診に限っては、いまもレントゲン検診が主流のままである。

取材を進める中で、別の患者の画像を入手することができた。この画像を見ると、孫氏の父やAさんの肺がんがなぜ早期に発見されなかったのか、その理由の一端が見えてくる。

ここで、日立製作所・日立健康管理センタで実施された低線量CT検診とレントゲンの画像を比較してみよう。50代女性・Bさんの胸部を撮影したものだ。Bさんは低線量CT検診を受けた結果、ステージ1Aという初期の肺がんと診断された。がんのサイズがまだ2センチの段階で、低線量CTはその病変をとらえていた。

この画像を読影したのが、日立健康管理センタの前センター長・中川徹医師（放射線診断専門）だ。同センタの人間ドックでは1998年から希望者向けに低線量CT検診を導入しており、中川医師は日本における低線量CT検診のパイオニア的存在として知られる。

3枚の画像はいずれも同じ女性の肺を撮影したものだ。にもかかわらず、がん病変はレントゲンには映らず、CTでは映し出される可能性が高いことが一目でわかる。すべての症例で同じ結果が得られるとは限らないが、中川医師が担当した検診でも同様の傾向が多く見られたという。

欧米では低線量CT検診が主流になっている

なぜこれほど差が生じるのか。

CT検診はX線で体を輪切りにした断層画像を作成し、組織の密度差を解析することで体内の構造を詳細に映し出す。対してレントゲン検診は、X線で胸の内部を一枚の平面画像として写す方法だ。左右に12本ずつある肋骨や、心臓・横隔膜などの陰影が肺の一部に重なるため、小さな病変や陰影に隠れた部分の発見が難しくなることがある。

「レントゲンは２次元（平面）の画像なのに対して、CTは人間の体を輪切りにして3次元（立体）の画像を撮影できる。人間の体が3次元の構造なのに、それを2次元の画像で調べようとすることには限界がある。レントゲン検診で早期の肺がんを見つけることは原則、難しい」（中川医師）

欧米の肺がん検診では、リスクの高い人を対象に低線量CT（コンピューター断層撮影）検診が主流となっている。その流れをつくったのは米国だ。

「米国の肺がん検診では低線量CT検診が推奨されており、胸部X線（レントゲン）検査は原則として使用されていません。低線量CT検診はがんを早期に発見する精度に優れ、肺がんによる死亡率を下げることが科学的に証明されているからです」

こう語るのは、米国の著名な腫瘍内科専門医で、ハワイ大学がんセンター長を務める上野直人医師だ。『最高の医療をうけるための患者学』（講談社）の著者としても、がんなどの重い病気を患っている人の間で広く知られた存在である。

低線量CT検診を推奨する科学的根拠となったのは、米国で実施された大規模比較試験「NLST（全米肺がん検診試験）」だ。約5万人を対象としたこの研究は2011年に報告され、低線量CT検診が胸部X線と比べて肺がん死亡率を約20％低下させることを示した。

この結果を受け、米国では肺がん検診の指針が見直された。米国予防医療委員会（USPSTF）は2013年、50〜80歳の高リスク者（喫煙歴が20パック年以上で、現在も喫煙中か禁煙後15年未満の人）に対し、年1回の低線量CT検診を推奨した（「20パック年」とは、1日1箱なら20年、1日半箱なら40年の喫煙歴に相当する）。

この推奨を受け、上野医師は次のように語る。

「現在は65歳以上を対象とする公的医療保険『メディケア』をはじめ、多くの民間保険でも低線量CT検診が保険適用となっています。なお、低所得者向けの公的保険『メディケイド』については、州によって対応が異なっている」

欧州でも同様の流れが広がった。オランダ・ベルギーで実施された研究でも同様の効果が確認され、低線量CT検診を採用する国が増えているのだ。

がんの部位別死亡者数で肺がんはトップ

肺がんが恐ろしいのは、発見が遅れると命に直結しやすい点だ。日本のがん死亡数を部位別に見ると、肺がんは1990年代後半から2000年代初頭にかけて胃がんを抜いて以降、男女合計で首位を占め続けている。死亡者数が多い背景には、発見の遅れによる治療機会の損失があるとされる。

では、低線量CT検診を日本でも広く導入すればよいかというと、話はそう単純ではない。精度が高いがゆえに、臨床上問題とならない微小な病変まで検出してしまう「過剰診断」、がんでないのに疑いと判定される「偽陽性」、そして費用対効果の問題--複数の課題が指摘されている。こうした事情から、日本では一部の自治体が独自に実施しているものの、公的な検診としては推奨されていないのが現状だ。

放射線被曝への不安を抱く人もいるだろう。この点について、日本CT検診学会の理事長も務めた中川医師はこう述べる。

「低線量CTは、治療用の通常CTの約10分の1の線量に設定されており、画質は劣るものの、早期病変の発見には十分です。被曝の心配はほぼありません。むしろ低線量CT検診を受けないことで、進行がんとして発見されるリスクのほうが高くなりうる」

低線量CT検査は会社の健康診断には原則含まれていないが、自治体によっては費用を助成しており、比較的安く受けられる場合もある。

【後編を読む】『「豊島区では助成が出るのに新宿区はない！？」…肺がん予防「胸部CT検診」を実施している自治体を紹介！』

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