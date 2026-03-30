タレントの中山秀征さんと、元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかさんの次男で、俳優の中山脩悟さん（22）が、3月29日までにインスタグラムを更新。大学卒業を報告している。



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脩悟さんは学位記を手にする卒業写真をアップし、「大学を卒業しました！」。写真ではベージュのスーツ姿を披露しており、学位記を見つめる表情には笑顔が見える。



脩悟さんは大学生活を振り返り、「大学1年生の12月までは野球に打ち込み、年が明けてからはお芝居を本格的に学び始めました」「昼は大学、夜はレッスンという日々。充実した大学生活を送ることが出来たなと思っています」と大学卒業の実感をつづった。



卒業後の抱負については「これからも出会いを大切にしながら、たくさんのことを学び、吸収して、役者として人として成長していきたいと思っています」とし、最後には「これからの中山脩悟もよろしくお願いします！」とまとめた。



SNSでは「おめでとう 俳優のお仕事しながら卒業したのすごい」「脩悟くんの活躍これからも楽しみにしてるね」「卒業おめでとうございます 新たなスタートですね」「ステキな大人、1人の役者として頑張ってください」「これからも輝き続けてください」「ボネクワで知ってファンになりました」などのコメントがあった。



脩悟さんは2003年7月8日生まれ、東京都出身。ワタナベエンターテインメント所属。出演作には、フジテレビ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（ボネクワ）や、WOWOW「ストロボ・エッジSeason1」などがある。2026年4月から放送のTBS「GIFT」に出演予定。兄は俳優の中山翔貴さん。