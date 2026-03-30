金子駆大は24位 イングランドの27歳が4打差を逆転しツアー初優勝
＜ヒーローインディアンオープン 最終日◇29日◇DLF G＆CC（インド）◇7416ヤード・パー72＞インドで行われているDPワールド（欧州）ツアーは最終ラウンドが終了した。
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4打差の2位から出た27歳のアレックス・フィッツパトリック（イングランド）が「69」をマーク。トータルスコアを9アンダーまで伸ばし、逆転でツアー初優勝を挙げた。前年覇者で、首位から出たエウヘニオ・チャカラ（スペイン）は「75」と苦戦。トータル7アンダーの2位で連覇を逃した。トータル5アンダー・3位タイにはM.J. ダフュー（南アフリカ）ら3人が並んだ。昨季日本ツアー賞金王の金子駆大は、36位から出た最終日は「73」と落としながらも、トータル4オーバー・24位タイと順位を上げて4日間を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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