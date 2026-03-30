石川遼が今季初トップ10入りとなる10位 杉浦悠太22位、大西魁斗34位
＜クラブカー選手権 最終日◇29日◇ザ・ランディングスG＆アスレティックC（米ジョージア州）◇7185ヤード・パー72＞ 米国下部ツアーは最終ラウンドが終了した。
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12位で最終日を迎えた石川遼は、4バーディ・3ボギーとひとつスコアを伸ばし、トータル11アンダーでフィニッシュ。今季初のトップ10入りとなる10位タイで4日間を終えた。 9位から上位を狙った杉浦悠太は、2バーディ・4ボギーとふるわず。「74」でトータル9アンダーと落とし、22位タイという結果に終わった。初日の103位から巻き返してきた大西魁斗は、最後も「71」とまとめトータル7アンダー・34位タイだった。 最終日に「68」を記録しトータル19アンダーまで伸ばした28歳のデイビス・ラム（米国）が、逆転で米下部ツアー初優勝を挙げた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会最終成績
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