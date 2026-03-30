一ノ瀬瑠菜、2年ぶりカムバック “温泉旅”テーマにオトナへの成長を感じさせる妖艶な表情
名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（19）が、30日発売『週刊ヤングマガジン』18号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット多数】かわいすぎる…布にくるまる一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。T163・B83・W56・H84センチの“完璧ボディ”を武器に多数の雑誌の表紙を飾るなど大ブレイクし、昨年2月にはファースト写真集『MOIS』（小学館）を発売した。
2年ぶりの登場となる今回、“温泉旅”がテーマ。元気いっぱいな姿から、オトナへの成長を感じさせる妖艶な表情までさまざまな表情を見せている。
なお巻中グラビアには尾茂井奏良、巻末グラビアには太田しずくが登場する。
【別カット多数】かわいすぎる…布にくるまる一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。T163・B83・W56・H84センチの“完璧ボディ”を武器に多数の雑誌の表紙を飾るなど大ブレイクし、昨年2月にはファースト写真集『MOIS』（小学館）を発売した。
2年ぶりの登場となる今回、“温泉旅”がテーマ。元気いっぱいな姿から、オトナへの成長を感じさせる妖艶な表情までさまざまな表情を見せている。
なお巻中グラビアには尾茂井奏良、巻末グラビアには太田しずくが登場する。