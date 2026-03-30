肝臓は何歳からでも立て直せる！ 「沈黙の臓器」修復に不可欠な栄養とは【DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則】

肝臓は何歳からでも立て直せる

肝臓は、生活習慣の影響を受けやすい臓器ですが、体の中でも特に再生能力が高い臓器でもあります。健康診断の数値は最終宣告ではなく、肝臓を立て直すための大切なサインだと考えてください。脂肪肝の段階で気づき、さまざまな習慣を見直すことができれば、肝臓は何歳になっても十分に回復する力を持っています。

肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれています。多少ダメージを受けても、すぐに痛みや不調として現れないため、自分で異変に気づきにくいのが特徴です。その結果、知らないうちに負担がかかり続け、気づいたときには脂肪肝や肝機能低下が進んでいる、というケースも少なくありません。だからこそ、症状が出ていないうちから肝臓をいたわる視点が大切になります。

また、肝臓は負担を減らせば自然に回復する臓器ではありません。修復に必要な栄養がきちんと供給されていることが回復の条件。単にお酒を控える、食事量を減らすといった対策だけでは、十分に回復につながらないこともあります。あります。肝臓は、日々行っている代謝・解毒・胆汁の生成という膨大な仕事をこなしながら、自らを修復しています。そのためには、エネルギーだけでなく、修復に必要な材料が常に供給されている状態が欠かせません。

つまり、肝臓を元気に保つために何より重要なのが毎日の食生活。肝臓にとっての回復食とは、単にカロリーを抑えた食事ではなく、肝細胞が働き続けるために必要な栄養素がきちんとそろっている食事です。特に、肝臓は体内のタンパク質代謝の中心でもあるため、タンパク質が不足した状態では、自分自身を修復することができません。疲れた肝臓にさらに仕事をさせるのではなく、修復しながら働ける環境を整えることが重要なのです。

さらに、ビタミンやミネラルは、肝臓の代謝を円滑に進めるための潤滑油のような存在です。これらが不足すると、肝臓の働きは鈍くなり、脂肪がたまりやすい状態が続いてしまいます。肝臓の回復には、毎日の食事で必要なものを欠かさず届けることが、何よりの近道といえるでしょう。

そしてもう一つ、肝臓の健康を左右する大きな要素が「糖質」です。次の章で詳しく解説しますが、肝臓に脂肪がたまると背景には、知らず知らずのうちに過剰摂取してしまった糖質が関わっています。

【出典】『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』著：栗原毅／栗原丈徳