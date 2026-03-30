浜辺ゆりな、『FLASH』で魅せる可憐なルックスとマシュマロボディ♡

最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売

「My_Stage」の浜辺ゆりなが『FLASH』で魅惑のマシュマロボディを見せた！

アイドルグループ「My_Stage」のメンバーとして活躍する浜辺ゆりなが、3月31日発売の『FLASH』に登場。大きな反響を呼んだ初グラビアの、珠玉のアザーカットを贅沢に掲載している。

彼女の最大の魅力は、吸い込まれるような透明感を持つ色白の「マシュマロボディ」だ。人気アイドルとしての可憐なルックスに加え、柔らかな肢体の美しさを余すことなく切り取っている。

【プロフィール】

浜辺ゆりな（はまべ・ゆりな）

22歳 2003年2月25日生まれ 千葉県出身

アイドルグループ・My _Stageのメンバー。メンバーカラーはピンク。

そのほか最新情報は、公式X（@yurina_myst）、公式Instagram（@yurina_myst）にて

【クレジット】

浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【デジタル告知】

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浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑