正しい歩き方へのファーストステップ！すべての不調を解決する「かかと集中歩き」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

体が変わり、すべての不調を解決する「かかと集中歩き」

かかと集中歩きを身につけることで痛みから解放された！という声をたくさんいただきます。はじめは違和感があるかもしれませんが、健康な足を取り戻すため、ぜひ続けてください。

STEP1「まずはかかと重心を意識」

つま先で地面を蹴って踏み出そうとせず、

かかとに体重がのっていることを意識することが最初のステップです。

（１）ラクかる姿勢で立つ

書籍80ページで紹介している、ラクかる姿勢で立ちましょう。耳、肩、指先、くるぶしが一直線になっているか、鏡を見ながら確認しましょう。

お腹を引っ込める／お尻を締める／ひざをゆるめる／かかと重心

（２）ももを持ち上げる

上半身は倒さず、ももを付け根から持ち上げる。支えている足はかかと重心に。

体が足より前に出ないようにする／足の付け根の筋肉で足を持ち上げる

（３）足を前に出す

上半身よりも先に足を出すのがポイント。軸足のひざを伸ばしすぎないように注意して1歩踏み出す。

前に出した足には力を入れない（放り出さない）／ひざをピンと伸ばしきらない

STEP2「STEP1のかかと重心＋外側重心」

かかと重心に慣れてきたら、外側に体重をのせて歩いてみましょう。

外側を意識して足を1歩ずつ前に出す

重心を前に傾けず、地面も蹴らないように意識をしながら1歩ずつ歩きます。外側に体重がのっていることを意識しながらゆっくり歩きましょう。

【POINT1】外側を意識しすぎて体をふりすぎないように注意

【OK】

足に重みを感じず、ふわふわ歩ける（あくまで自然に。内側に踏みしめるのをやめて、足が自然に流れていくようにします。）

【NG】

横の動きを意識しすぎて前重心になってしまっています。

【POINT2】くつをはいてやってみる

かかと集中歩きに慣れてきたら、くつをはいた状態でもやってみましょう。今までくつが合わないと感じていた方も、歩き方を変えるだけで「くつのせいではなかった！」と実感することができるでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志