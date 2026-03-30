◇ＪＦＬカップ東グループ第２節 沼津２―０新宿（２９日・愛鷹）

昨季Ｊ３から降格したアスルクラロ沼津がクリアソン新宿を２―０で倒して開幕２連勝を飾った。前半３２分にＭＦ森夢真（２４）のミドルシュートで先制すると、後半４０分にはＤＦ一丸大地（２３）が沼津での初ゴールを決めて、今季ホーム初戦を盛り上げた。

愛鷹のスタンドに集まった３２４０人のサポーターが燃えた。前半３２分、森が放った弾丸ミドルがクロスバー下部に当たってネットを揺らすと、大歓声が沸き起こった。今季はトップ下を任されており、「一番やりたかったポジション」と躍動。「Ｊ３から降格してサポーターが減っちゃうかと思ったけど、去年以上に応援してもらっている」と声援に感謝した。

後半は攻め込まれる場面もあったが、ＧＫ大久保択生（３６）を中心にゴールを守り続けると、同４０分に一丸が追加点。中央から速いグラウンダーのシュートを突き刺した。専大から加入して２年目の右サイドバックは「プロになって初めてのゴール。うれしかった。相手ＤＦの股下を狙いました」と声を弾ませた。

９０分での勝利を２戦連続で収め、勝ち点を８に伸ばして東グループの単独首位をキープ。リーグ戦の連勝は昨年は一度もなく、カテゴリーは違うが、２４年の７〜８月に３連勝して以来だ。次節（４月５日）もホーム戦。「このまま連勝を伸ばしていきたい」と一丸。篠田善之監督（５４）も「サポーターの皆さんと喜び合えるような試合を」と勝利を誓っていた。（里見 祐司）