イラン国会議長 地上部隊派遣なら米軍兵士を「焼き殺す」宣言 イラン国会議長 地上部隊派遣なら米軍兵士を「焼き殺す」宣言

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イラン国会議長 地上部隊派遣なら米軍兵士を「焼き殺す」宣言



イランのガリバフ国会議長は米国が地上侵攻に踏み切った場合、米軍兵士を焼き殺すと宣言。



イラン国会議長は米国は和平交渉を推進しているにもかかわらず地上部隊の派遣を準備していることを強く非難。



米国は表向きには交渉と対話のメッセージを送りながら密かに地上攻撃を計画している。我々は米軍が地上に上陸するのを待ち構えている、ミサイルは配備済みだ。我々の決意と信念はさらに強まった。我々は敵の弱点を把握している、地上侵攻に踏み切った場合は彼らを焼き殺す。

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