◆米大リーグ ブルージェイズ５ー２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦に「５番・三塁」でフル出場し、４回先頭の２打席目に、メジャー１号を放った。４打数１安打１打点で、チームの開幕３連勝に貢献した。「貢献できるようにと思ってやっている。まず１本出て良かったかな」と振り返った。

３点をリードした４回先頭の２打席目に待望の一発が生まれた。１ボールから先発右腕・モラレスの９６・４マイル（約１５５・１キロ）を逆方向にはじき返して右翼へメジャー１号となるソロ。打球速度１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、飛距離４２０フィート（約１２８メートル）、打球角度２５度の完璧な一発だった。逆方向に豪快な放物線を描いた主砲は「日々、試行錯誤しながらやっている。いい打席を増やしていけたらと思います」とさらなる活躍を見据えた。

メジャー挑戦１年目の岡本はデビュー戦の２７日（同２８日）は「７番・三塁」でスタメン出場して、３打数２安打１四球をマーク。前日２８日（同２７日）は「４番・三塁」でスタメン起用されて、５打数１安打１四球だった。好成績を残す中で迎えた３戦目の１２打席目で、会心のアーチが生まれた。

メジャー初弾にゲレロなどのチームメートも喜びを爆発させていた。「ホントにうれしいこと。僕も誰かが打ったらうれしいですし、それがチームだと。みんなでたくさん増やしたい」と声を弾ませた。

待望の一発もあり、チームは勝利。開幕から３連勝を飾った。海を渡った主砲が新天地で確かな存在感を放っている。