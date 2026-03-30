高円宮杯Ｕ―１８サッカープレミアリーグが４月４日に開幕する。３季ぶりに復帰したジュビロ磐田Ｕ―１８は５日、アウェーの熊本県で大津と対戦。３―６―１の新システムで、主将のＭＦ西岡健斗と点取り屋の奥田悠真（ともに３年）を中心に「５位以上」を目指していく。

磐田が３バックに３ボランチという新たなフォーメーションで大舞台に臨む。前節まで４バックのトップチームとは異なるが、「選手の個性を生かせる」と安間貴義監督（５６）。といってもポジションはかなり流動的。ボランチの中央に位置する西岡も、状況に応じてトップ下や最前線へ移動。紅白戦でも全員が大きく位置を変えながら、積極的にゴールへ向かって行く。

確かな手応えがある。今月上旬のドイツ遠征では、ボーフムと５―５で引き分けるなど、３試合で計１３得点。２２日の練習試合では、同じプレミアリーグの仙台ユースに３―１で勝った。１月にＭＦ小枝朔太郎（２年）とともにドイツへ短期留学していた奥田は「ゴールに向かう力を鍛えられました」と振り返る。

このほどプロ契約を交わした西岡主将はトップとの二刀流となるが、「プレミアで目に見える結果を残してチームを勝たせたい」と闘志満々。指揮官も「５位以上を目指そうとやってきた」と、具体的な目標を挙げた。

まずは目の前の大津戦。攻撃の軸になる奥田は「優勝を狙う力はあると思います」と自信をのぞかせた。高体連の強豪校を倒して、その思いを確信に変える。

（里見 祐司）