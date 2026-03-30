【ロンドン（英国）２９日＝金川誉】

スコットランドに１―０と勝利した日本代表は、ウェンブリースタジアムでのイングランド代表戦に向け、ロンドンでのトレーニングを開始した。グラスゴー入り目前で発症した体調不良により、スコットランド戦までの練習を回避し、試合はスタンド観戦を余儀なくされたＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）が、この日より全体練習に合流。１週間のブランクに、まだ万全とはいかないが、久々に仲間達とのプレーした。

「コンディションはベストに程遠い。でも、この代表で練習できる刺激は特別。めちゃめちゃ楽しかった」と話した。隔離期間中は「まずは回復に集中した」と割り切り、この日は名波コーチとマンツーマンで負荷をかける別メニューも消化。スタッフが居残りでサポートする姿に「期待に応えたい」と責任感をにじませた。

不在の間に、同じロス五輪世代のＦＷ後藤啓介やＦＷ塩貝健人がアピール。その姿に刺激を受けつつも、佐藤が見据えるのはさらに高い壁だ。

「欧州組にとってイングランドは『日常』の相手。でも僕にとってはまだ『非日常』。そのレベルの差は痛感している。Ｗ杯に行くためには、百年構想リーグ（Ｊ１）で圧倒的な数字を残さなければならない」

次戦の舞台は聖地ウェンブリー。好きな選手だというイングランド代表ＭＦフォーデンや同ＦＷケーンと同じピッチに立つチャンスが巡ってきた。

「ただ見るだけではなく、勝ちにこだわって自分の力を全て出し切りたい。このチャンスを、何が何でも次に繋げる」。イングランド戦という最高の舞台で、自身の存在価値を証明する準備を整える。