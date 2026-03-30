華やかビジュで手土産にもぴったりフロプレステージュの桜＆いちごスイーツ3選
フロジャポンが運営するフロプレステージュから、春限定の華やかなスイーツが登場しています。桜やいちご、ピスタチオなど春らしい素材を使ったラインアップは、見た目も味も季節感たっぷり。
今回は、お花見や手土産にもおすすめの春限定スイーツ3選を紹介します。思わず写真に収めたくなる美しい見た目と、本格的なおいしさは試してみる価値ありですよ。
春らしさ全開な華やかビジュアル！
●ピスタチオムースと苺のジュレ（442円〜475円）
鮮やかなグリーンと赤のコントラストが目を引く、春らしいグラススイーツ。コクのあるピスタチオムースに、甘酸っぱい苺ジュレを重ねた2層仕立てで、なめらかさとさっぱり感のバランスが絶妙です。
SNSには「2つの好きな味が化学反応起こしてる」「うますぎてなくなるのがもったいない...」とコメントが。スプーンを入れるごとに味の変化が楽しめるので、最後まで飽きずに食べられるのもポイント。軽やかな口あたりで、食後のデザートにもぴったりです。
●季節のプレミアムタルト〜苺〜（799円）
ブランド定番のタルトが、春仕様で登場。サクサクのチーズ入りプリンタルト台に、フレッシュないちごをたっぷりのせた贅沢な一品です。店内で焼き上げるタルトは香ばしさが際立ち、フルーツの甘酸っぱさとの相性も抜群ですよ。
「どの季節のタルトも美味しくて罪」「あっという間になくなっちゃった」とSNSでも評判。FLOらしい本格的な味わいが楽しめます。
●さくらモンブラン（637円）
春の訪れを感じる、やさしいピンク色のモンブラン。桜風味のクリームをたっぷり絞り、中にはクリームやスポンジを重ねた軽やかな仕上がりです。ほんのり塩味を感じる桜の風味がアクセントになり、甘さの中に上品な余韻が広がります。
「確実にこれが優勝です」「淡いピンクが本当にかわいいケーキ」とSNSにコメントが。見た目も華やかで、お祝いシーンや手土産にもぴったりな一品です。
卒業や入学、お花見など、春のイベントを彩るスイーツとしても活躍しそうです。季節限定なので、気になる商品は早めにチェックしてみて。
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部