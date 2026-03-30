華やかビジュで手土産にもぴったりフロプレステージュの桜＆いちごスイーツ3選

フロジャポンが運営するフロプレステージュから、春限定の華やかなスイーツが登場しています。桜やいちご、ピスタチオなど春らしい素材を使ったラインアップは、見た目も味も季節感たっぷり。

今回は、お花見や手土産にもおすすめの春限定スイーツ3選を紹介します。思わず写真に収めたくなる美しい見た目と、本格的なおいしさは試してみる価値ありですよ。

春らしさ全開な華やかビジュアル！

●ピスタチオムースと苺のジュレ（442円〜475円）

鮮やかなグリーンと赤のコントラストが目を引く、春らしいグラススイーツ。コクのあるピスタチオムースに、甘酸っぱい苺ジュレを重ねた2層仕立てで、なめらかさとさっぱり感のバランスが絶妙です。

SNSには「2つの好きな味が化学反応起こしてる」「うますぎてなくなるのがもったいない...」とコメントが。スプーンを入れるごとに味の変化が楽しめるので、最後まで飽きずに食べられるのもポイント。軽やかな口あたりで、食後のデザートにもぴったりです。

●季節のプレミアムタルト〜苺〜（799円）

ブランド定番のタルトが、春仕様で登場。サクサクのチーズ入りプリンタルト台に、フレッシュないちごをたっぷりのせた贅沢な一品です。店内で焼き上げるタルトは香ばしさが際立ち、フルーツの甘酸っぱさとの相性も抜群ですよ。

「どの季節のタルトも美味しくて罪」「あっという間になくなっちゃった」とSNSでも評判。FLOらしい本格的な味わいが楽しめます。

●さくらモンブラン（637円）

春の訪れを感じる、やさしいピンク色のモンブラン。桜風味のクリームをたっぷり絞り、中にはクリームやスポンジを重ねた軽やかな仕上がりです。ほんのり塩味を感じる桜の風味がアクセントになり、甘さの中に上品な余韻が広がります。

「確実にこれが優勝です」「淡いピンクが本当にかわいいケーキ」とSNSにコメントが。見た目も華やかで、お祝いシーンや手土産にもぴったりな一品です。

卒業や入学、お花見など、春のイベントを彩るスイーツとしても活躍しそうです。季節限定なので、気になる商品は早めにチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部