数多くの出会いと別れの連続である人生においては、自分も他人も傷つけないよう、心の距離を適度に取る必要がある
相手と仲良くなろうとするほど、お互いにしんどくなってしまったことはないでしょうか。どうすれば、人との「ちょうどいい間合い」を保つことができるのでしょう？
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
関係を深めようとするほど、お互いの負担になる
数多くの出会いと別れの連続である人生においては、
自分も他人も傷つけないよう、心の距離を適度に取る必要がある
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
人生では、たくさんの人と出会い、また離れていく。
そのたびに深く関わりすぎると、相手にも自分にも負担が大きくなる。
近づくことは大切だが、近づきすぎれば、何気ない一言や小さな行き違いで傷つきやすくなる。
だから必要なのは、冷たくなることではなく、ちょうどよい距離を知ることだ。
相手を大切に思うならなおさら、何でも踏み込めばいいわけではない。
相手の気分や事情を尊重し、自分の領域も守る。
そのために、丁重さと礼儀を保ちながら、少し引いたところに立つ姿勢が役に立つ。
無理にわかろうとしすぎない。
すぐに答えを求めすぎない。
言いすぎそうなときは、少し言葉を弱める。
離れたほうがよさそうなときは、静かに距離を置く。
そうした小さな配慮が、関係を壊れにくくする。
出会いがあれば、別れもある。
その避けられない流れの中で、毎回心をすり減らしていては生きていけない。
だからこそ、自分も他人も傷つけすぎないための間合いが必要になる。
心の距離を適度に取ることは、愛情が薄いということではない。
むしろ、長く穏やく関わるための知恵である。
人との縁を大事にしながらも、必要以上に巻き込まれない。
その静かな距離感が、人生を少し生きやすくしてくれるのである。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）