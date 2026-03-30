相手と仲良くなろうとするほど、お互いにしんどくなってしまったことはないでしょうか。どうすれば、人との「ちょうどいい間合い」を保つことができるのでしょう？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

関係を深めようとするほど、お互いの負担になる

数多くの出会いと別れの連続である人生においては、

自分も他人も傷つけないよう、心の距離を適度に取る必要がある ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

人生では、たくさんの人と出会い、また離れていく。

そのたびに深く関わりすぎると、相手にも自分にも負担が大きくなる。

近づくことは大切だが、近づきすぎれば、何気ない一言や小さな行き違いで傷つきやすくなる。

だから必要なのは、冷たくなることではなく、ちょうどよい距離を知ることだ。

相手を大切に思うならなおさら、何でも踏み込めばいいわけではない。

相手の気分や事情を尊重し、自分の領域も守る。

そのために、丁重さと礼儀を保ちながら、少し引いたところに立つ姿勢が役に立つ。

無理にわかろうとしすぎない。

すぐに答えを求めすぎない。

言いすぎそうなときは、少し言葉を弱める。

離れたほうがよさそうなときは、静かに距離を置く。

そうした小さな配慮が、関係を壊れにくくする。

出会いがあれば、別れもある。

その避けられない流れの中で、毎回心をすり減らしていては生きていけない。

だからこそ、自分も他人も傷つけすぎないための間合いが必要になる。

心の距離を適度に取ることは、愛情が薄いということではない。

むしろ、長く穏やく関わるための知恵である。

人との縁を大事にしながらも、必要以上に巻き込まれない。

その静かな距離感が、人生を少し生きやすくしてくれるのである。