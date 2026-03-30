巨人との開幕カードを「2勝1敗」と勝ち越した阪神。試合後には藤川球児監督が笑顔を見せながらインタビューに応じました。

初戦は犠牲フライのみの得点となり、黒星を喫した阪神。それでも2戦目は郄橋遥人投手が巨人打線を完封する中で佐藤輝明選手がタイムリーをあげるなどで勝利し、3戦目にも終盤に打線が猛攻を見せダブルスコアの差をつけての快勝としました。

3試合目には、1イニングで2度も死球を浴び、藤川監督らがパッとベンチを出る場面も。このことについて藤川監督は「反応でした」と明かします。この時マウンドにいたのは巨人のドラフト3位ルーキー・山城京平投手でしたが「相手も新人投手でコントロールにツラいところがあったと思うけど…でもゲームが終われば関係ないです」と振り返りました。

今年の巨人の印象について聞かれると「見ての通り、攻撃力あります」と返した藤川監督。昨季の阪神は、2位以下のチームを突き放して史上最速のリーグ優勝を果たしましたが「どの球場も打球が、少し遠くに飛んでいるような雰囲気もありますので。野球の景色っていうのが今シーズンまた違うかもしれないですね」と警戒感もあらわにしました。

その中でもチームの戦い方として「どこから始まるか分かりませんし。非常にいいチームで、束になってかかっていくということを開幕戦前には伝えていました」とコメント。3戦目で見せた終盤の猛攻についても「本当にチーム全員が束になって行ってくれたというところでは、満足しています」と評価しました。

インタビューの最中にも「とりあえず帰ろう、関西に帰ろう」とくり返した藤川監督。31日からは京セラドームで、DeNAとのホーム開幕3連戦を戦います。