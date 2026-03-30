夢のコラボ、キターーーッッ♡【ファミマ】の「新作スイーツ・アイス」がアツい！！！

【ファミリーマート】から、ブラックサンダーとのコラボ商品が登場！ スイーツからアイスまで、ブラックサンダーの独特な食感や味わいを再現した魅力的なラインナップとなっています。今回は、甘いもの好きさんなら見逃せない、こだわりの詰まった新作コラボ商品をご紹介。

真っ白な見た目のクッキーシュー

「白いブラックサンダー クッキー & クリームシュー」は、北海道限定フレーバーをイメージした一品。実際に食べた@masaki_19740913さんによると「そこまで甘くもなく全体的に美味しかった」とのことで、食べやすい仕上がりになっているようです。ココアクッキー生地とクリームの中のクランチのザクザク食感がアクセント。

抹茶の渋みを楽しむ贅沢ガトーショコラ

「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」は、和洋の調和が楽しめるスイーツ。宇治抹茶を使用したガトーショコラにザクザクとしたココアクランブルが重なり、食感のコントラストを堪能しやすい構成となっています。抹茶特有のコクや渋みとチョコの甘さとが重なり合うことで、奥深い風味が口いっぱいに広がりそうです。

食べ応えのあるチョコモナカアイス

「ブラックサンダーチョコモナカ」は、二種類のクッキーをチョコに混ぜ込むことで、ブラックサンダーの特徴的な噛み応えを再現したアイス。筆者も実食したところ、チョコ味のモナカ皮とカカオ感のあるアイスの相性が良く、ビターなニュアンスも含まれているため、最後まで飽きずに楽しめました。サイズが大きめなので、割って食べたり家族や友人とシェアしたりするのも良さそうです。

濃厚なキャラメルが香るアイス

「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」は、人気のアイスシリーズと、ブラックサンダーの大阪限定フレーバーが融合した一品です。濃厚なキャラメルアイスとミルクのコクが引き立つアイスが二層になっており、中にはたっぷりのココアクッキーが！ 自分への特別なご褒美として選びたくなる一品です。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@sujiemon様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里