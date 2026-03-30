子猫が小さな体で何度もぴょんぴょん飛び続けて…？どうにかして高いところにのぼろうとする姿がかわいすぎると大絶賛。「ちゃっちゃいのにがんばってる姿がもうたまらないですね！」「いつかジャンプして上がれるようになるね！」など、たくさんの応援コメントが寄せられています。

【動画：高いところに登ろうと『何度も挑戦する子猫』→微笑ましい光景に「思わず応援しちゃったｗ」「めちゃめちゃ可愛い」】

何度でもジャンプ

Instagramアカウント『mitarashi.co.jp』に投稿されたのは、キッチン台にのぼりたくて仕方がない子猫の様子。動画に登場するのは、2018年7月4日生まれの男の子、「くろみつ」ちゃん。ふわふわな毛並みと、シルバータビーの模様がチャームポイントのかわいい子です。

この日、当時まだ700gの子猫だったくろみつちゃんは、キッチン台にのぼろうと果敢にジャンプをくり返していたのだそうです。前足を伸ばし、後ろ足で踏ん張り、取っ手をつたって必死に体を引き上げようと挑戦する姿は、まるで大冒険の真っ最中のようだったといいます。

同居猫の静かな存在感

途中まではなんとかのぼれるくろみつちゃんですが、あと少しのところで力が足りず、ずるりと落ちてしまったのだとか。それでもあきらめず、すぐに体勢を整えるとまた取っ手にしがみつき、何度も何度も挑戦し続けていたとのこと。

くろみつちゃんの背後には、この挑戦をそっと見守る同居猫の「みたらし」ちゃん（2017年11月18日生まれ、茶トラ模様の男の子）がいたのだそうです。さらにその奥には、我関せずといった素振りでマイペースに用を足している「しらたま」ちゃん（2018年4月25日生まれ、茶トラ模様の男の子）の姿もあったとのこと。それぞれ思い思いに過ごす3匹の姿は妙にシュールで、どこか優しい空気も感じられ、見ている私たちをほっこり和ませてくれます。

子猫のがんばりが生む感動

結局くろみつちゃんは最後までキッチン台にのぼることはできませんでしたが、小さな体で全力を尽くしている姿はとても立派で、思わず応援したくなる愛らしいワンシーンだったといいます。

くろみつちゃんと同居猫たちが繰り広げる自由で楽しい日々の姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

投稿には、「もうすぐだ！がんばれ！」「かわいすぎて困るレベルw」「チャレンジャーだね！」「元気いっぱいだね！」「ナイスファイト！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『mitarashi.co.jp』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mitarashi.co.jp」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。