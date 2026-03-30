【ロコ・ソラーレ】藤澤五月が世界選手権で見せた「意地と進化」

世界レベルの実力

世界の大舞台では、やはり藤澤五月（34）が強い、と思わされた。

カナダ・カルガリーで行われたカーリング女子世界選手権（日本時間３月15〜23日）で、藤澤率いるロコ・ソラーレは、予選で優勝国のスイスを破るなど躍進し、４位入賞を果たした。

「ミックスダブルスの世界的な選手でもある小穴桃里(こあなとうり)（30）が新加入したことで、ロコ・ソラーレに新たな風が吹きました。今大会を見る限り、アイス内外で違和感なくチームにフィットしていましたし、小穴と吉田知那美（34）を併用しながら戦うことで藤澤の引き出しが増えたのではないでしょうか。

藤澤のパフォーマンスで言えば、準決勝のカナダ戦。第２エンドの最終16投目で、ミスが出れば３点被スチールの難しいショットを見事に決めきり、１点奪ったシーンはメンタル面の充実を窺(うかが)わせるものでした。今後も世界レベルで戦ってくれそうです」（スポーツライターの竹田聡一郎氏）

ミラノ・コルティナ五輪の出場権を逃しはしたが、充分に国際大会で戦えることを証明した藤澤。ロコ・ソラーレは、新戦力とともに、４年後のフランスアルプス五輪を見据えている。

「ミラノ五輪で金メダルを獲得したスウェーデンのスキップは36歳でした。４年後、ロコ・ソラーレは34〜38歳のチームになりますが、年齢がハンデになることはないと思います。チームがどう進化していくのか、楽しみです」（同前）

藤澤の成長は、まだまだ止まらない。

『FRIDAY』2026年4月10日号より