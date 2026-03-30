1杯で完結する医師の栄養設計！ DOCTOR MADE「Premium Protein／Beauty Protein」

記事ポイント 整形外科医の医学的エビデンスに基づいた栄養設計のオールインワン・プロテイン2種が2026年4月11日に発売NMN配合の「Premium」とコラーゲン・プラセンタ配合の「Beauty」を展開人工甘味料・着色料・保存料を一切排除した完全無添加のクリーン設計 整形外科医の医学的エビデンスに基づいた栄養設計のオールインワン・プロテイン2種が2026年4月11日に発売NMN配合の「Premium」とコラーゲン・プラセンタ配合の「Beauty」を展開人工甘味料・着色料・保存料を一切排除した完全無添加のクリーン設計

有栖川整形外科の院長が手がける医療×ライフスタイルブランド「DOCTOR MADE」から、オールインワン・プロテイン2種が2026年4月11日（土）に発売されます。

NMN配合の「Premium Protein」と、コラーゲン・プラセンタ配合の「Beauty Protein」の2ラインナップで、1杯で必要な栄養が完結する設計です。

いずれも人工甘味料・着色料・保存料を一切使用しない完全無添加処方を採用しています。

DOCTOR MADE「Premium Protein／Beauty Protein」

発売日：2026年4月11日（土）販売チャネル：公式オンラインストア、有栖川整形外科Premium Protein：750g／16,200円（税込）Beauty Protein：540g／9,720円（税込）

「DOCTOR MADE」は、東京・広尾の有栖川整形外科院長・陣彦善氏が、整形外科医としての臨床経験と最新の栄養学を融合させて開発したウェルネスブランドです。

「健康と美容に必要な成分、すべてこのひとつに」をコンセプトに掲げ、1杯で栄養が完結するオールインワン設計を採用しています。

2018年の開発開始以来、広告に頼ることなく口コミで広がり、多くの著名人やモデルからも支持されています。

プロダクトの核となるのは「3つの医学的アプローチ」です。

1つ目の「シンバイオティクス」では、100億個以上の善玉菌（プロバイオティクス）と食物繊維などのプレバイオティクスを理想的なバランスで配合し、腸内環境から栄養の吸収効率をサポートします。

2つ目の「エビデンスに基づく栄養設計」では、タンパク質の合成効率や細胞のリカバリー、美容成分の相互作用を緻密に計算しています。

3つ目の「完全無添加（Clean Label）」では、人工甘味料・着色料・保存料・香料・増粘剤・酸化防止剤を一切排除し、原料本来の力を引き出すクリーンな設計となっています。

Premium Protein

「Premium Protein」は、次世代のエイジングケア成分として注目されるNMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）を贅沢に配合したフラッグシップモデルです。

筋肉の合成サポートに加え、身体の内側からのコンディショニングを追求しています。

内容量は750gで、価格は16,200円（税込）です。

Beauty Protein

「Beauty Protein」は、「飲む美容液」をコンセプトに、厳選された美容成分を濃縮したプロテインです。

高品質なタンパク質をベースに、コラーゲンやプラセンタなど内側からの潤いと輝きを支える成分を緻密に配合しています。

フレーバーには京都・宇治抹茶のみを使用し、自然な風味と上品な味わいで毎日続けやすい仕上がりとなっています。

内容量は540gで、価格は9,720円（税込）です。

ブランドデザイン

パッケージおよびブランドのヴィジュアルアイデンティティは、アートディレクター平林奈緒美氏が担当しています。

従来のプロテインのイメージを覆す、ミニマルかつインダストリアルなデザインが特徴です。

医療器具のような信頼感と、インテリアとしての美しさを両立させています。

開発者の陣彦善氏は、有栖川整形外科院長として延べ3万人以上の診療にあたる整形外科専門医です。

2018年より、運動療法と栄養学を融合させた「運動器ウェルネス」を提唱し、臨床現場の声を反映したプロダクト開発を進めています。

「DOCTOR MADE」は、医学的根拠に基づいた栄養設計と品質へのこだわりを通じて、健康と美しさをカラダの内側から整えるブランドです。

公式オンラインストアと有栖川整形外科で購入できます。

整形外科医の臨床知見に基づいた栄養設計で、1杯で必要な栄養素をまとめて摂取できます。

NMN配合の「Premium」と美容特化の「Beauty」から、目的に合わせた1本を選べるのが魅力です。

完全無添加処方で、毎日安心して続けられるクリーンな品質となっています。

DOCTOR MADE「Premium Protein／Beauty Protein」の紹介でした。

よくある質問

Q. DOCTOR MADEのプロテインはいつ発売されますか？

A. 2026年4月11日（土）に発売されます。

公式オンラインストアと有栖川整形外科で購入できます。

Q. 「Premium Protein」と「Beauty Protein」の違いは何ですか？

A. 「Premium Protein」はエイジングケア成分NMNを配合したフラッグシップモデルで、「Beauty Protein」はコラーゲンやプラセンタなど美容成分を濃縮した「飲む美容液」タイプです。

Q. 添加物は含まれていますか？

A. 人工甘味料・着色料・保存料・香料・増粘剤・酸化防止剤を一切使用していない完全無添加設計です。

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