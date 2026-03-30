【直撃インタビュー】

【前回を読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1）「ポスティングをやらないとは言ってない」

城島健司（ソフトバンク／チーフベースボールオフィサー／49歳）

昨季5年ぶり12回目の日本一に輝いたソフトバンクのチーム運営を担う城島健司CBOの独占インタビュー2回目（全3回）。昨年の日本一決定直後に小久保裕紀監督がチームの解体を宣言した理由。「台湾の至宝」といわれる徐若熙（25=台湾味全）争奪戦の勝利などについて聞いた。

◇ ◇ ◇

──小久保監督は昨年、日本一直後にチームの解体を宣言した。

「昨年の日本シリーズで勝って甲子園で胴上げされた後、コミッショナーや連盟の方たちが表彰式の準備をしてる時に、ベンチ前で2人で話をしたんです。20分ぐらい前に試合が終わったばかりの、興奮冷めやらぬ時間帯にです」

──どんな話を？

「日本一になったのに『ジョー、明日からこのチームをぶっ壊すぞ。3連覇するためには、全く新しいチームをつくらなきゃダメだと思うんだ』って。思わず『はい？』って聞き返してしまいました」

──ぶっ壊す？

「僕はせっかく日本一になったんだから、今日ぐらいは喜びに浸っていいと思ったんです。それなのに、監督がすぐに『ぶっ壊す』と言ったから、現場の監督の頭の中は、もう来年を見据えているんだって驚きました。僕も浮かれている場合じゃないと、ハッとしました。かつて王貞治監督が初優勝した時に『連覇は100倍難しい』とおっしゃっていた。福岡移転後、リーグ連覇はあっても3連覇できていない。確率でいうと1000倍ぐらい難しいと思います」

徐若熙の育成は3年計画

──その小久保監督が先発ローテ入りを明言した158キロ右腕の徐は、メジャーとの争奪戦の末に獲得した。

「徐は才能のある若いピッチャーですが、今がピークだとは思っていません。うちの最先端の設備や指導方法で、一回りも二回りも、もっと大きな世界的なスケールのピッチャーに育てられるとプレゼンをしました。それで決めてくれたのかなと思います」

──最新の設備や育成ビジョンの勝利ですか？

「はい、だから今年の春からローテーションに入ってフル回転というより、契約期間である3年後に世界で通用するピッチャーに育てるという3年間の育成プランです」

──ソフトバンク在籍3年間で2度最多勝の有原航平が日本ハムへ移籍。手薄になった先発投手陣に徐は必要では？

「開幕ローテに入ったとしても、ずっと週に1回ローテで回ってもらうという育成プランは組んでいません。目先のチーム事情で、起用方法が変わることはありません。彼を一回りも二回りも大きくするための3年間の育成プランがあるので、フロントやコーディネーターを含め、みんなでしっかり育てていきます」

──なぜ台湾から助っ人選手を？

「台湾のU18世代は世界有数で、若い才能のある選手が多い。メジャーにもたくさん行っていますけど、うちの最先端のデータや科学を駆使すると、こういうふうにパフォーマンスが上がるというビジョンがある。福岡はアジアの玄関口でもあるし、徐みたいな才能のある選手が来てくれると、台湾との交流が広がっていく。僕はビジネス面で台湾との絆を強めたい」

──有原が日本ハムへ移籍したが、徐以外は大きな補強を行わなかった。

「（3年）契約の関係で、有原が抜けることは想像できた。エースとして頑張ってくれましたが、絶対に残ってくれるという保証はなかったんです」

──自由契約になると？

「もちろん、そういうチームづくりは考えていました。絶対的なエースだったので、彼の投げたイニング数をみんなでカバーしなきゃいけない。そういう時に、我々が四軍制を敷いている意味が出てくる。有原がいなくなった1枠で若手がチャンスをつかむ。フロントの立場からすれば、新戦力が出てくると思っているし、出てきてもらわなきゃ困る。補強をしなかったのではなく、うちの戦力で戦っていけるという判断です」 == 【第3回】 に続く。



（聞き手＝増田和史／日刊ゲンダイ）