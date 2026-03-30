ハネシタ×フランクを一皿で贅沢食べ比べ！ BEEF IMPACT「希少部位ステーキコンボフェア」

記事ポイント 牛一頭からわずかしか取れない「ハネシタ」と「フランク」の2種類を一皿で食べ比べできる期間限定フェア200g税込2,178円から、北海道全10店舗で2026年4月1日より開催最高級米特Aランク「ゆめぴりか」を羽釜で炊き上げたご飯との組み合わせも魅力 牛一頭からわずかしか取れない「ハネシタ」と「フランク」の2種類を一皿で食べ比べできる期間限定フェア200g税込2,178円から、北海道全10店舗で2026年4月1日より開催最高級米特Aランク「ゆめぴりか」を羽釜で炊き上げたご飯との組み合わせも魅力

北海道全10店舗を展開する炭焼ステーキ専門店「BEEF IMPACT」が、2026年4月1日より「希少部位ステーキコンボフェア」を開催します。

牛一頭からわずかしか取れない「ハネシタ」と「フランク」の2種類を、炭火焼きで一皿に盛り合わせた贅沢な食べ比べメニューとなっています。

特Aランク「ゆめぴりか」の羽釜ご飯とともに、希少部位の旨みを存分に堪能できます。

BEEF IMPACT「希少部位ステーキコンボフェア」

開催期間：2026年4月1日（水）〜5月末予定（なくなり次第終了）開催店舗：炭焼ステーキ BEEF IMPACT 北海道全10店舗販売価格：200g 税込2,178円／300g 税込3,267円ランチタイムはライス（おかわり無料）、ランチサラダ、スープ付き

「希少部位ステーキコンボフェア」は、きめ細やかなサシととろけるような食感が特徴の「ハネシタ」と、赤身の旨みが濃く肉本来の味わいを楽しめる「フランク」を鉄板一皿で提供するフェアメニューです。

それぞれの個性が際立つ2種類の部位を同時に味わえる、贅沢な食べ比べコンボとなっています。

ハネシタは肩ロースの中でも特に柔らかく上質な部位で、口の中で広がるコクと甘みが魅力です。

一方のフランクは、しっかりとした肉質と噛むほどにあふれる旨みが特徴で、肉好きにはたまらない逸品となっています。

炭火での焼き加減にもこだわり、それぞれの部位の良さを最大限に引き出した仕上がりで提供されます。

羽釜で炊き上げる「ゆめぴりか」

BEEF IMPACTではご飯にもこだわっています。

最高級米特Aランクの北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を羽釜でじっくり丁寧に炊き上げて提供しています。

ふっくらと炊きあがったご飯はステーキとの相性も抜群で、希少部位の旨みをさらに引き立てます。

「ハネシタ」のとろける食感と「フランク」の力強い赤身の旨みを、一皿で贅沢に食べ比べできるフェアです。

炭火焼きならではの香ばしさが、それぞれの部位の魅力を最大限に引き出します。

羽釜で炊き上げた特Aランク「ゆめぴりか」との組み合わせで、満足感の高い食事が楽しめます。

BEEF IMPACT「希少部位ステーキコンボフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 希少部位ステーキコンボフェアの開催期間はいつまでですか？

A. 2026年4月1日（水）から5月末までの予定です。

ただし、なくなり次第終了となります。

Q. ランチタイムにはどのようなセットが付きますか？

A. ランチタイムにはライス（おかわり無料）、ランチサラダ、スープが付きます。

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