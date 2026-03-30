国産素材×手作りで12品新登場！ JJ BURGER「グランドメニューリニューアル」

記事ポイント 2026年4月1日にJJ BURGERがグランドメニューをリニューアル、12品の新バーガーを追加国産牛100%・国産小麦・手作りソースなど素材と製法のこだわりが充実4月1日〜30日の期間限定でPLANTアプリから新メニューお試しクーポンを配布 2026年4月1日にJJ BURGERがグランドメニューをリニューアル、12品の新バーガーを追加国産牛100%・国産小麦・手作りソースなど素材と製法のこだわりが充実4月1日〜30日の期間限定でPLANTアプリから新メニューお試しクーポンを配布

JJ BURGERは2026年4月1日（水）にグランドメニューをリニューアルし、12品の新バーガーをラインナップに加えます。

国産牛100%のパテや国産小麦のバンズ、店内手作りのソースといった素材・製法へのこだわりも健在です。

リニューアルを記念したお試しクーポンは2026年4月1日（水）から4月30日（木）の期間限定でPLANTアプリにて配布されます。

JJ BURGER「グランドメニューリニューアル」

リニューアル開始日：2026年4月1日（水）〜取扱店舗：SUPER CENTER PLANT各店舗内 JJ BURGER新メニュー数：12品（一部店舗は11品）お試しクーポン配布期間：2026年4月1日（水）〜4月30日（木）クーポン配布先：PLANTアプリ

SUPER CENTER PLANT直営のハンバーガーショップ「JJ BURGER（ジェイ・ジェイ・バーガー）」が、2026年4月1日（水）からグランドメニューをリニューアルします。

今回のリニューアルでは新たに12品（一部店舗は11品）のバーガーがラインナップに追加されます。

新ラインナップは国産牛パテの旨みを存分に堪能できる肉肉しさ満載の「スペシャル」バーガーから、卵や野菜をメインにしたヘルシー志向の「エッグ＆ベジタブル」バーガーまで幅広い構成が特徴です。

食べ応えを求める方も軽めの食事を楽しみたい方も、ご家族それぞれの好みに合わせて選べる多彩なラインナップです。

JJ BURGERのこだわり

JJ BURGERは「国産素材へのこだわり」「できたてへのこだわり」「手作りへのこだわり」という3つの柱を大切にしています。

パテには国産牛100%、バンズには国産小麦を使用し、味・品質・安全性にこだわった素材選びが徹底されています。

注文を受けてから調理を始めるため、作りおきなしの常にできたてのおいしさを提供できるのが特徴です。

バンズは粉から手作りし、ソースも店内で一から仕込むことで、機械では伝えられないおいしさを実現しています。

リニューアルを記念して、2026年4月1日（水）から4月30日（木）まで新メニューを対象としたお試しクーポンがPLANTアプリにて配布されます。

クーポンの詳細内容は4月1日以降にPLANTアプリでご確認いただける予定です。

「スペシャル」から「エッグ＆ベジタブル」まで、気分やシーンに合わせて12品の中から選べるラインナップが揃っています。

国産牛100%パテ・国産小麦バンズ・手作りソースと、素材と製法にこだわったできたてのバーガーが楽しめます。

4月30日まで配布されるPLANTアプリのお試しクーポンも、新バーガーを試す絶好の機会です。

JJ BURGERグランドメニューリニューアルの紹介でした。

よくある質問

Q. JJ BURGERのグランドメニューリニューアルはいつから始まりますか？

A. 2026年4月1日（水）からリニューアルが始まります。

新たに12品（一部店舗は11品）のバーガーがラインナップに加わります。

Q. 新メニューのお試しクーポンはどこで入手できますか？

A. PLANTアプリにて受け取れます。

配布期間は2026年4月1日（水）から4月30日（木）までで、クーポンの詳細は4月1日以降にPLANTアプリ内でご確認いただけます。

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