『ばけばけ』スピンオフ第1話 “サワ”円井わん、ついに教員試験合格も結婚は頑なに否定
高石あかりが主演した連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフの第1話「オサワ、スイーッチョン。」が今夜23時より放送される。
【写真】吉沢亮演じる錦織さんも登場！
『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）を取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人サワ（円井わん）と、花田旅館の女中ウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。また、スピンオフとあわせて高石、トミーらのスペシャルインタビューも放送される。
■「オサワ、スイーッチョン。」（前編）
ついに教員試験に合格したサワ（円井わん）。長屋を出て、かつて暮らしていた川の向こう側に引っ越すことが決まる。喜ぶサワだが、母親のキヌ（河井青葉）はサワの将来が不安な様子。“サワの花嫁姿が見たい！誰かいい人いないかしら？”と考えるキヌの脳裏に、半分弱こと庄田多吉（濱正悟）の姿が浮かぶ。
しかしサワは、庄田との結婚を頑なに否定。ある日、授業の準備を進めるサワのもとに、庄田が訪れてくる。
連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフ第1話「オサワ、スイーッチョン。」（前編）はNHK総合にて3月30日23時より放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】吉沢亮演じる錦織さんも登場！
『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）を取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人サワ（円井わん）と、花田旅館の女中ウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。また、スピンオフとあわせて高石、トミーらのスペシャルインタビューも放送される。
ついに教員試験に合格したサワ（円井わん）。長屋を出て、かつて暮らしていた川の向こう側に引っ越すことが決まる。喜ぶサワだが、母親のキヌ（河井青葉）はサワの将来が不安な様子。“サワの花嫁姿が見たい！誰かいい人いないかしら？”と考えるキヌの脳裏に、半分弱こと庄田多吉（濱正悟）の姿が浮かぶ。
しかしサワは、庄田との結婚を頑なに否定。ある日、授業の準備を進めるサワのもとに、庄田が訪れてくる。
連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフ第1話「オサワ、スイーッチョン。」（前編）はNHK総合にて3月30日23時より放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」