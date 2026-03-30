◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節 いわき１―０磐田（２９日・ハワスタ）

Ｊ２磐田はアウェーのＪ２いわき戦に０―１で敗れ、４連敗を喫した。これで開幕から８試合を終えて２勝６敗となった。今季はＰＫ戦の２勝にとどまり、勝ち点３はなし。９０分間での勝利が一度もなく、２０１３年のクラブワーストを更新した。

無情にも終了のホイッスルが鳴り響いた。前半に先制点を奪われて、チャンスを作りながら無得点。開幕から求める勝ち点３は、またしても奪えなかった。志垣良監督（４５）は「ここまで負けが続いて、責任を感じている」とうなだれた。

前半アディショナルタイム３分、警戒していたロングボールからの競り合いのこぼれ球を押し込まれ、先制点を献上した。クラブワースト更新を避けたい一戦で、ＭＦ植村洋斗（２４）をボランチに回し、５試合ぶりにＦＷマテウス・ペイショット（３０）を先発起用。最終ラインも４枚から３枚に変更した。指揮官は「選手が本来のポジションで気持ちよくプレーできるようにした。これまで採用してこなかった３バックだが、特徴を考えれば合うと判断した」と説明。後半にはＦＷ佐藤凌我（２７）、ＦＷ渡辺りょう（２９）を投入して巻き返しを図ったが、シュート８本を放つも得点には結びつかなかった。

手応えを口にする選手もいた。今季初先発のＤＦ川崎一輝（２８）は「多くのチャンスを作れたのはプラス。あとは最後の得点だけ」と前を向いた。ペイショットも「８試合勝ちなしが精神面に与える影響は大きいが、昨年も同じような状況から昇格目前まで持っていったのは自分たち」と強調した。チームを結束して、遠ざかる勝ち星をつかみ取る。（伊藤 明日香）