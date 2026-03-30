3種の果汁で爽快な味わい！ ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」

記事ポイント ブルボン「しゃりもにグミ」シリーズにエナジードリンク味が新登場ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁によるフルーティな味わい2026年4月7日（火）より全国のコンビニ・量販店等で発売 ブルボン「しゃりもにグミ」シリーズにエナジードリンク味が新登場ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁によるフルーティな味わい2026年4月7日（火）より全国のコンビニ・量販店等で発売

ブルボンの大粒エアイングミ「しゃりもにグミ」シリーズから、新フレーバー「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」が登場します。

ピーチ、マスカット、レモンの3種の果汁をプラスした、爽快かつフルーティな1粒です。

2026年4月7日（火）より全国で発売されます。

ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」

商品名：しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味内容量：57g発売日：2026年4月7日（火）販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：9カ月

「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」は、爽快なエナジードリンクの味わいにピーチ、マスカット、レモンの果汁を組み合わせたグミです。

炭酸飲料のようなすっきりとした爽やかさと、3種のフルーツが重なるフルーティさを同時に楽しめます。

しゃりもにグミならではの、外側のしゃりっとした食感と内側のもにっとした噛み心地も健在です。

シリーズにはヨーグルト味、グレープ味、ピーチ味がラインナップされており、今回のフルーティエナジードリンク味が新たに加わります。

エナジードリンクのパンチとフルーツの甘酸っぱさが掛け合わさった、ありそうでなかったフレーバーとなっています。

3種の果汁による奥行きのある味わいが、しゃりもに食感とともに口いっぱいに広がります。

エナジードリンク系のお菓子が好きな方にも、フルーツ系グミが好きな方にも響く1粒です。

全国のコンビニエンスストアや量販店、ドラッグストアなどで手に取れます。

ブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」の紹介でした。

よくある質問

Q. しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味にはどんな果汁が使われていますか？

A. ピーチ、マスカット、レモンの3種の果汁が使われています。

Q. しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味はいつから買えますか？

A. 2026年4月7日（火）より全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストアなどで発売されます。

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