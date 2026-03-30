◆春季高校野球静岡県大会予選▽敗者復活戦 沼津商５−０星陵（２９日・裾野球場ほか）

春季高校野球静岡県大会予選の敗者復活戦１３試合が行われ、県大会出場の３９校が出そろった。沼津商が星陵を５―０で下し、２年連続の県大会切符をつかんだ。プロ注目の後藤幸樹捕手（３年）が２投手を巧みにリードし、完封リレーをアシスト。攻撃では押し出しで打点を挙げるなど１安打２四球で勝利に貢献。県大会の組み合わせ抽選は、４月１４日（同１８日開幕）に行われる。

プロ注目捕手がバットでなく、リードで勝利に導いた。沼津商の後藤が公式戦初先発の椎田悠太（２年）と６回から登板したエース・秋津奏空（そら、３年）の完封リレーを支えた。「チームの勝利が一番。県切符が取れてまずは、うれしい」。大一番での快勝劇を喜んだ。

２投手の力を引き出した。練習試合でも１イニングしか投げていない椎田に対して、積極的にコミュニケーションを取ることを心がけた。椎田は「緊張していたけど、後藤さんの笑顔でリラックスできた」と感謝。５回を２安打無失点で秋津につないだ。

敗れた前日の知徳戦で１５０球を投げた秋津は６回から登板。右腕は「後藤が相手打者を見ながら対応してくれた」。４回を１安打と、ほぼ完璧な内容で締めくくった。

攻撃では３打数１安打に終わったが、大久保匡人監督（４４）は「リード面が後藤の一番の成長」と、教え子を評価した。４回１死満塁の打席では押し出し四球を選び３点目をもぎ取った。６回には申告敬遠で出塁すると、次打者・椎田の二塁打で一塁から生還する俊足ぶりも披露。指揮官は「仮に、打てなくても、守りや走塁。そこがダメでも声で貢献出来る、と言ってますから」と、ベンチでも大声を出して指示を送る主将に目を細めた。

県大会で対戦したい相手には全国屈指の左腕・高部陸（３年）率いる昨夏の甲子園出場校・聖隷クリストファーを挙げた。後藤は「夏の大会前に好投手と当たっておきたい」と力を込めた。プロ注目男が、４季連続県制覇を狙う王者のエースに挑戦状を投げつけた。（塩沢 武士）