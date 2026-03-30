タレントの鈴木紗理奈（４８）が定期健診の結果を公表し、病気も明かした。

２９日にインスタグラムで「定期検診の結果 女性ホルモンが１ミリもないと診断されました」と告白。「渡米中 天地がひっくり返るようなめまいがあって リオトがケアしてくれたから それが原因やから安心してとすぐ連絡」と長男にも伝えたそうで、「ママ女のホルモンないらしい！ ママじゃなくて今はパパやで！！ と最後は２人で爆笑して一件落着 いつものように何でも笑いに変えて電話切った」とつづった。

さらに「わたしが今回女性ホルモンがほぼなくなってることを公表したのは 性別関係なく１人の人間として生きていける、謳歌（おうか）していける素晴らしい人生が始まるのに、人に言いにくいとか、女として終わってしまうのかとか、不安抱えたり、恥ずかしいことみたいに思うのは違うと思って」と説明。

さらに「わたし、子宮腺筋症という病気で」と明かし、「その症状を悪化させない為に 子宮にミレーナという器具を入れてるので そもそも生理が来ないのです」と避妊リングを子宮内に装着しているとつづった。

そして「＃大人の思春期はじまりました 色んなものから解放されてやっと１人の人間として生きていける 最高の時期を迎えたので自分の人生全力で楽しみます 年は取れば取るほど楽しくて美しい。恥ずべき事ではなく誇れること。ということを私が証明するから！！」と思いを記し、「気にせず着る 時分の人生楽しもう」と制服ショットや踊って楽しむ動画などをアップしていた。

鈴木はフジ系「めちゃ×２イケてるッ！」などバラエティーやドラマでも活躍し、０３年からはレゲエアーティスト「ＭＵＮＥＨＩＲＯ」としても活動。私生活ではミュージシャンと２００８年に結婚し、１０年に長男を出産。１３年に離婚した。