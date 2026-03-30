ゴールデンレトリバーのパピーが見せた、可愛い襲来が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万3000回再生を突破し、「幸せの襲来」「こんなんされたい…」「これ長年の夢なんだけど」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：コタツで寝ていたら『大型犬の赤ちゃんたち』が…まるで天国のような『羨ましすぎる光景』】

ママがコタツで寝ていたら…

TikTokアカウント「ccccp88」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバー『マチルダ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。ある日、家族でのんびり過ごしていたときのこと。コタツで寝ていたママに、突然の襲来が！！

ママの上にワラワラと集まってきたのは、なんとゴールデンレトリバーのパピーたちでした。パピーは、マチルダちゃんの子どもとのこと。わんぱくなパピーたちが、積み重なるようにママの上に乗ってきたのだといいます。

むちむちふわふわのパピーたちに襲来されて、ママも笑うしかない状況に。その光景は、見ているだけで羨ましくなってしまうほど…♡無邪気なパピーの豪快なイタズラに、思わずほのぼのしてしまいます。

羨ましすぎる光景に感嘆♡

投稿主さんがカメラを動かすと、四方八方にパピーの姿が。途中には、子どもを心配して様子を伺いに来たマチルダちゃんも登場。マチルダちゃんは9匹の子どもを産んだため、家の中はパピーであふれているのだそうです。

いっせいに襲来される光景は迫力満点ですが、パピーの体重は大きい子で8キロほどとのこと。家は広いためストレスはないそうですが、総攻撃をしかけられるとビックリしてしまいそうですね！

この投稿には、「1度だけでいいので場所を交代して下さい」「ふわふわしてそうだし、さわりたい…」「羨ましすぎる～」など、多くのコメントが寄せられています。

スクスク成長した子犬たち

優しく穏やかな顔つきのマチルダちゃんですが、意外にもパピーを厳しくしつけることがあるそうです。イタズラをしようとすると、口で咥えて制止する姿が見られるのだとか。しかし、パピーたちはママのことが大好き。カモの親子のようにゾロゾロと並んで移動するときは、たまらない可愛さだといいます。

半年経つと、パピーたちは立派なお兄さん・お姉さんに！！広い庭を無邪気に走り回る様子がとっても微笑ましい、にぎやかなファミリーなのでした♡

TikTokアカウント「ccccp88」には、他にもマチルダちゃんやパピーの可愛い姿がたくさん投稿されています。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ccccp88」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。