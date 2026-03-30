AKB48の元メンバーでタレントの峯岸みなみが3月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【岡崎プチ旅行】イヤイヤ期突入ママ、全てを忘れて癒されます」と題した動画を投稿し、愛知県岡崎市を巡る「プチ旅行」の様子を伝えた。

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峯岸は現在、夫である東海オンエア・てつやの地元、岡崎市で子育てをしながら生活している。この日は「一日、娘をてっちゃん（てつや）が見てくれる」ということで、市内でも中心地から車で30分離れた郊外で旅をするのだという。1歳8カ月の娘がイヤイヤ期に突入する気配があり、心労が重なり疲れていたところで、てつやから「ゆっくりしておいで」と送り出されたようだ。

動画は酒造所に隣接した一日一組限定の宿「脈」からスタート。チェックイン前に酒の風味が利いたスイーツを堪能しながら、日々を振り返る。いちばんの悩みは一生懸命に食事を作っても娘に食べてもらえないことがあり、ピカチュウのぬいぐるみに食べさせるふりをして、興味をひいたりしているのだとか。同じく育児疲れを経験している視聴者から共感の声が寄せられていた。

「脈」は和風にデザインされた美しい宿で、寝室から見える枝垂れ桜が風流だ。ルームツアーを行いながら、峯岸は「センスの塊が作ってるんだな、これ……」とポツリ。普段の生活エリアから車で30分走らせただけで、自然豊かで“旅行感”がしっかり味わえる場所があることに感動していた。

その後は広々としたサウナと五右衛門風呂風の水風呂で整い、日本酒とペアリングした絶品料理に舌鼓を打つ。詳しくは動画をチェックしてもらいたいところだが、最近の交友関係や肌ケア事情などトークも弾み、しっかり美顔器「エレキリフト」のPRという“案件”もこなして、ファンにとっては見どころたっぷりの内容になっていた。すっぴんの美しさに惚れ惚れする視聴者も多かったようだ。

今回の動画にはファンからのコメントはもちろん、「東海ファンからしたら、みぃちゃんがいつもナッパちゃんの育児してくれてるから、動画見れてます！ありがとう！」など、東海オンエアの視聴者からもねぎらいの言葉が寄せられている。

（文＝向原康太）