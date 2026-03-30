一生懸命努力しているのに、なぜか報われない。忙しく動いているのに、どこか手応えがない。そんな「不毛な時間」に心当たりはないでしょうか。実は問題は能力不足ではありません。むしろ危ないのは、「やるべきことをやっているから大丈夫」という無意識の思い込みです。

今回、毎朝5時55分から行われている「1分朝活」に登壇したのは、『不毛な時間をゼロにする』の著者・佐藤悠希さん。努力が空回りする原因は“行動量”ではなく“心のズレ”にあると語りました。

なぜ努力しているのに報われないのか

「これだけ頑張っているのに、なぜ結果が出ないのか」

ビジネスパーソンから最も多く聞く悩みです。実は、不毛な時間に陥る人には共通点があります。それは「must（やらねばならない）」に追われ、「will（本当はどうしたいか）」を後回しにしていることです。

私は『奇跡が起きる毎朝1分日記』の著者として、毎朝5時55分から「1分朝活」を無料で開催しています。心と行動を整えるための短い習慣ですが、毎週月曜日はゲスト講師をお迎えしています。

今回のゲストは、『不毛な時間をゼロにする』の著者・佐藤祐樹さん。数多くのビジネスパーソンの時間設計を支援してきた実践家です。

不毛な人ほど「must」に縛られている

佐藤さんが強調したのは、「mustの断捨離」です。

私たちは、

・やらなければならないこと

・できること

を優先し、本当にやりたいこと（will）を後回しにします。

その結果、成果は出ても満足感がない、あるいは努力のわりに結果が出ないという状態に陥ります。佐藤さんはこう問いかけます。

「それ、本当にあなたがやる必要がありますか？」

任せられることは任せる。テクノロジーを使う。やり切ってからやめる。思い切ってやめる。

“自分で抱え込まない”ことが、不毛な時間を減らす第一歩なのです。

やることを増やすのではなく、減らす発想。これが、多くの参加者にとって一番の衝撃でした。

習慣は「完璧にやらない」ほうが続く

習慣化についての話も印象的でした。走ろうと決めたら、靴を履くだけでOK。勉強しようと思ったら、机に座るだけでOK。

多くの人は「ちゃんとやろう」とするから続きません。

ハードルを極限まで下げることで、脳は「自分はできる人間だ」と認識し、行動が積み上がっていきます。

完璧主義は不毛な時間を生みますが、小さな達成は自己効力感を育てます。

さらに、「ついでにやる」という発想も重要だといいます。歯を磨きながらスクワットをする、移動時間に学ぶ。生活に組み込むことで、努力感は消えていきます。

不毛な人間関係を減らす「問い」の力

時間の浪費は、人間関係にも潜んでいます。惰性的なランチや、なんとなくの付き合い。もちろん全てを断つ必要はありませんが、「本当に大切か？」と一度問い直すだけで、時間の質は変わります。

さらに重要なのが、相手への問いかけです。

「あなたにとって何が大事？」

この一言で、人間関係のイライラは驚くほど減ります。コーチングとは、答えを与えることではなく、相手の中の答えを引き出すこと。不毛な衝突は、問いの不足から生まれるのです。

朝活の参加者からは、「自分のwillを見直したい」「やらなくていいことを減らします」という声が多く寄せられました。

不毛な時間は、努力不足から生まれるのではありません。問い不足から生まれます。今日一日、こう問いかけてみてください。

「本当は、どうしたい？」

その問いが、あなたの時間の質を変えていきます。