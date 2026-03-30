ブライトンFW清家貴子が今季公式戦10点目！…レスター戦で勝利に導く決勝点
ブライトンのFW清家貴子がチームを勝利に導く今季公式戦10ゴール目を挙げた。
ブライトンは29日、ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第19節でレスター・シティと対戦。同試合では清家とDF南萌華がフル出場し、角田楓佳はベンチ入りも出場機会はなかった。
女子日本代表（なでしこジャパン）でAFCアジアカップ優勝に貢献した2選手が先発で臨んだ一戦はゴールレスで後半へ折り返す。
そんななか、後半立ち上がりに清家が決定的な仕事を果たす。48分、スルーパスに抜け出したローザ・カファジがボックス右で折り返したボールに反応した清家は冷静に右足シュートをゴールへ流し込み、アウェイでの先制点を奪った。
その後、チームは追加点こそ奪えなかったが、南を中心とした守備陣がホームチームの攻撃をきっちり撥ね返し続け、敵地で1−0の勝利を収めた。
この結果、ブライトンは6勝9分け3敗で12チーム中の6位に浮上している。
ブライトンは29日、ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第19節でレスター・シティと対戦。同試合では清家とDF南萌華がフル出場し、角田楓佳はベンチ入りも出場機会はなかった。
女子日本代表（なでしこジャパン）でAFCアジアカップ優勝に貢献した2選手が先発で臨んだ一戦はゴールレスで後半へ折り返す。
その後、チームは追加点こそ奪えなかったが、南を中心とした守備陣がホームチームの攻撃をきっちり撥ね返し続け、敵地で1−0の勝利を収めた。
この結果、ブライトンは6勝9分け3敗で12チーム中の6位に浮上している。
【ゴール動画】清家が冷静なフィニッシュで今季10点目！
Kafaji ➡️ Seike— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) March 29, 2026
Cooly slotted home by the Japanese forward!#BarclaysWSL @BHAFCWomen 清家 貴子 pic.twitter.com/ssSGO5nM65