◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 8-4 日本ハム(29日、みずほPayPayドーム)

プロ野球は各地で開幕カードが終了し、パ・リーグはソフトバンクが唯一の3連勝。12球団唯一のチーム打率3割超え&20得点到達と打線が強さを発揮しています。

昨季5年ぶり12度目の日本一に輝いたソフトバンク。開幕カードは昨季終盤までリーグ優勝を争った日本ハムとの対戦でしたが、いずれも打ち勝ちました。

開幕戦では昨季沢村賞の伊藤大海投手から4回までに栗原陵矢選手、近藤健介選手、山川穂高選手が第1号HRを記録。終盤には牧原大成選手が2打席連続打点を挙げ、6-5で競り勝ちました。

2戦目は昨季8勝を挙げブレークした達孝太投手を相手に、序盤3回までパーフェクトに抑え込まれます。それでも5回に2アウト満塁から近藤選手、柳町達選手、柳田悠岐選手、山川選手が4連打。2〜5番が怒とうの連打で一挙5得点を挙げ、達投手を攻略しました。

3戦目は序盤から打線が爆発。昨季までソフトバンクで活躍した有原航平投手から4回までに10安打7得点の猛攻を見せ、試合の大勢を決しました。

日本ハムの好投手3人を攻略し3連勝したソフトバンク。次カード以降も勢いが続くのか、31日からは敵地での楽天3連戦を戦います。