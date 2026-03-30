◇プロ野球パ・リーグ 西武4-0ロッテ（29日、ZOZOマリン）

西武の平良海馬投手が自身初の完投を完封勝利で飾り、開幕3戦目でチームの今季初勝利に貢献しました。

西武は犠牲フライと内野ゴロで5回までに2点をあげると、9回には2塁3塁で源田壮亮選手が今季チーム初のタイムリーを放ち4-0とします。

このリードをもらった平良投手が1人で投げ抜き9回119球、被安打5、5奪三振無失点の完封。昨季31セーブをマークしたタイトル保持者が自身2度目の先発転向で見事な投球を披露しました。

平良投手は試合後、「球数も少なく来たので、打たせてとることができたのが良かったと思います」と振り返りました。

終盤の8回と9回にはランナーが2塁まで進むピンチがありましたが、「ランナーがいたので力が入ってしまったけど、しっかり抑えられてよかったです」とコメント。「まず1勝、チームが勝てたのは大きいですし、また火曜日からしっかり頑張っていきたいと思います。またホームでいいピッチングをしたいです」と次回へ意気込みました。