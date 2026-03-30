天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

天下統一後の秀吉が「最後に」戦った東北の大名とは？鎮圧軍には政宗・三成・家康の名も…

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二条御所造営を進めた信長

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１２話は「小谷城の再会」。

本圀寺の変にて三好三人衆を退かせた小一郎たちでしたが、その結果、室町幕府の第１５代将軍・足利義昭を守るべき”御所”が必要に。

そのため、信長がわずか三カ月で二条御所を京都に造営します。

”天下人の象徴”藤戸石を設置して「義昭の威光を示した」と語った信長でしたが、それが本心でないことを見抜いていた義昭。

実際、光秀が御所内を調べると”隠し部屋”や”抜け道”があることが判明する…といった内容が展開しました。

建築現場で働いた人の数は“二万五千人”とも

信長による二条御所の造営については、戦国時代に来日したポルトガル人宣教師ルイス・フロイスの『日本史』にも記されています。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

フロイスは先ず同書において「彼（信長）は公方様（義昭）のために新たな城とはなはだ広大で華麗な建築の宮殿を造った」と書いています。

建築現場で働く人の数は「25000人」。

少ない時でも「15000人」もいたというから驚きです。

信長自ら造営を指揮？

しかも信長は造営を他人任せにせず、自ら指揮したそう。

同書によると「信長は杖を手にして作業を指図し、建築用の石が足りないとなれば、多数の石像を倒させ、首に縄を付けて現場に引かせた」ということです。

信心深い人々はこの信長の行為を「驚嘆」「恐怖」したとされます。

ちなみに、建築を見物したい者は自由に見学できたとのこと。

男女とも草履を脱ぐことなく信長の前を通る「自由」まで与えられたのです。

風紀を乱す行為には…

しかし風紀を乱す行為について、信長は極端なまでに厳格だったようでもあります。

ある「一兵士」が戯れに「一貴婦人」の顔を見ようとして、その女性の被り物を少し上げたという出来事がありました。

それを目敏く見つけた信長。直ちにその「一兵士」の首を刎ねたと言います。

「何もそこまでしなくても…」と普通なら思うかもしれませんが、それを容赦できないのが信長のパーソナリティだったと言えるでしょう。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）



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＊読売新聞グループのカルチャーセンター「よみうりカルチャー」では今年の大河ドラマ「豊臣兄弟」で注目の戦国時代にまつわる講座を開催します。



『豊臣兄弟、天下統一の軌跡（主君・織田信長編）』



歴史家の濱田浩一郎さんが、織田信長と豊臣秀吉、秀長兄弟にスポットを当ててお話しします。信長の評価を疑問視する近年の研究も踏まえ、信長の人物像と豊臣兄弟の関係性について迫ります。



講座日：4月12日（日）14:30〜16:00

会 場：読売新聞東京本社「新聞教室」

参加費：4,070円（税込み）、オンライン受講2,970円（税込み）



詳しくは「よみうりカルチャー大手町スクール」WEBサイトまで。