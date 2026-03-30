＜天気＞

天気は西から下り坂に向かいます。九州は午後から次第に雨になり、中国・四国も夜から雨になるでしょう。近畿〜関東は晴れ間があって、ランチの時はお花見が出来そうです。ただ、海沿いを中心に所々でにわか雨があるでしょう。急な雨にお気をつけください。北陸、東北、北海道は晴れるでしょう。

＜日中の気温＞

29日（日）と同じか高いでしょう。日本海側はフェーンで気温が上がりそうです。

札幌 12℃（4月中旬）

仙台 12℃（平年並み）

新潟 20℃（5月上旬）今年一番の暖かさ

東京 21℃（4月下旬）

大阪 23℃（5月上旬）今年一番の暖かさ

鳥取 25℃（5月下旬）今年一番の暖かさ

福岡 23℃（5月上旬）

＜週間予報＞

今週も2〜3日周期で天気が変わります。31日（火）と4月1日（水）は全国的に雨で、西日本と東日本は風も強まるでしょう。関東は2日（木）の朝まで雨が残りそうです。3日（金）は全国的に晴れて、西日本や東日本はお花見日和になるでしょう。東京など満開を迎えて一週間ほどたつところでは、そろそろさいごのお花見日和になりそうです。4日（土）は再び全国的に雨になるでしょう。